اللجنة المشرفة على انتخابات المهندسين: سنضع قواعد الدعاية الثلاثاء

رحاب صبحىأعلن الدكتور عمرو عزت سلامة، رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة المهندسين فى تصريحات لـ"المال" إن الثامنة مساء غد الاثنين هو موعد غلق باب التقدم بأوراق الترشح لانتخابات التجديد النصفى لمجلس نقابة المهندسين، موضحًا أن اللجنة ستجتمع يوم الثلاثاء المقبل لوضع قواعد وضوابط الدعاية ال

رحاب صبحى



أعلن الدكتور عمرو عزت سلامة، رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة المهندسين فى تصريحات لـ”المال” إن الثامنة مساء غد الاثنين هو موعد غلق باب التقدم بأوراق الترشح لانتخابات التجديد النصفى لمجلس نقابة المهندسين، موضحًا أن اللجنة ستجتمع يوم الثلاثاء المقبل لوضع قواعد وضوابط الدعاية الانتخابية للمرشحين والاستعدادات اللازمة لإجراء الانتخابات.

وأكد سلامة أن اللجنة لم ترصد أى تجاوزات من المرشحين والعملية الانتخابية منتظمة جداً.

كما أن اللجنة استقبلت أوراق ترشح 1042 مهندسًا على المقاعد الشاغرة بالنقابة العامة والفرعيات خلال الانتخابات المقبلة حتى الخميس الماضى، بينهم 17 مرشحًا على مقعد نقيب المهندسين، وستتم الانتخابات في 24 لجنة عامة وفقًا لمقترحات النقابات الفرعية، إضافة إلى 36 مقرا انتخابيا على مستوى الجمهورية.



وكانت لجنة انتخابات نقابة المهندسين أعلنت فتح باب الترشح على كل المراكز النقابية الخالية بدءًا من يوم الاثنين 8 يناير ليستمر حتى غد 22 يناير.

وتُجرى الانتخابات على مقعد النقيب العام للمهندسين، والأعضاء المكملين، ورؤساء النقابات الفرعية، ونصف أعضاء مجالس النقابات الفرعية، ومجالس الشُعب، ممن مضى على انتخابهم أربع سنوات، طبقًا لنص القانون رقم 66 لسنة 1974، ولائحة النظام الداخلي.

وأوضحت لجنة الانتخابات، أنه سيتم إجراء انتخابات رؤساء النقابات الفرعية، ونصف أعضاء مجالس النقابات الفرعية ممن مضى علي انتخابهم أربع سنوات، ونصف أعضاء مجالس الشُعب الهندسية ممن مضى على انتخابهم أربع سنوات يوم الجمعة 23 فبراير المقبل.

وأضافت اللجنة أنه من المقرر أن يتم إجراء عملية التصويت على مقعد النقيب العام والأعضاء المكملين، يوم الجمعة 2 مارس المقبل، وفى حال وجود حاجة إلي إجراء إعادة على مقعد النقيب العام سيتم ذلك يوم الجمعة 9 مارس المقبل.

يذكر أن انتخابات 2014 فازت قائمة تيار الاستقلال التي يدعمها الأحزاب المدنية، حيث فاز المهندس طارق النبراوى نقيب عام للنقابة على مستوى الجمهورية.