اللجنة العليا لمياه النيل: مصر تتطلع للحصول على نص اتفاق سد النهضة

والذي من المقرر إرساله إلى الدول الثلاث للنظر فيه

أكدت اللجنة العليا لمياه النيل، اليوم الخميس، على تطلع مصر إلى الحصول على نص الاتفاق الذى يتم إعداده بالتنسيق بين الولايات المتحدة والبنك الدولى، والذي من المقرر إرساله إلى الدول الثلاث للنظر فيه.

جاء ذلك خلال عقد اللجنة العليا لمياه النيل اجتماعا، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وبمشاركة وزير الموارد المائية والرى، وممثلى وزارتى الدفاع، والخارجية، والمخابرات العامة.

واستعرضت اللجنة وفقا للبيان الرسمي حول الاجتماع نتائج اجتماعات واشنطن حول سد النهضة، وكان آخرها الاجتماع الذى انعقد يومى ١٢ و ١٣ فبراير ٢٠٢٠.

وذلك فى إطار حرص مصر على التوصل إلى اتفاق شامل وعادل ومتوازن ويراعى مصالح كافة الدول.

وأشادت اللجنة بالدور البناء والإيجابي، الذى تضطلع به إدارة الرئيس دونالد ترامب فى تيسير المفاوضات وتقريب وجهات النظر بين الدول الثلاث.