اللجنة العليا لمياه النيل تجتمع قبيل إعلان اتفاق «سد النهضة» النهائي

عقدت اللجنة العليا لمياه النيل اجتماعاً اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، وبمشاركة الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، وحضور ممثلي وزارات الدفاع، والخارجية، والمخابرات العامة، ووفقا للبيان الرسمي الصادر حول الاجتماع، فقد تم استعراض آخر التطورات في ملف سد النهضة.

ويأتى ذلك تمهيداً للمشاركة المصرية في الاجتماع الذي وجه وزير الخزانة الأمريكي فيه الدعوة إلى وزراء الخارجية والمياه في الدول الثلاث مصر وإثيوبيا والسودان.

ومن المقررأن ينعقد الاجتماع في واشنطن، يومي ٢٧ و٢٨ فبراير الجاري، وبمشاركة رئيس البنك الدولي.

وقد عقدت اللجنة العليا لمياه النيل اجتماعا آخر قبل أيام برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء.

وشارك في اجتماع اللجنة حينها وزير الموارد المائية والرى بجانب ممثلين عن وزارتي الدفاع، والخارجية، والمخابرات العامة.

وناقشت اللجنة وقتها نتائج اجتماعات واشنطن حول سد النهضة التى كان آخرها الاجتماع الذى انعقد يومى ١٢ و١٣ فبراير ٢٠٢٠.

وأكدت اللجنة العليا لمياه النيل في احتماعها قبل أيام على تطلع مصر للحصول على نص الاتفاق الذى يجري إعداده بالتنسيق بين الولايات المتحدة والبنك الدولى، ومن المقرر إرساله إلى الدول الثلاث للنظر فيه.

وأشادت اللجنة بما وصفته بالدور البناء والإيجابي الذى تضطلع به إدارة الرئيس دونالد ترامب فى تيسير المفاوضات وتقريب وجهات النظر بين الدول الثلاث.