اللجنة العليا للتفتيش الأمني والبيئي تتفقد مطارى سوهاج وأسيوط

قام منتصر مناع، نائب وزير الطيران المدني، ورئيس اللجنة والوفد المرافق له، بجولة تفقدية لمتابعة وتقييم الوضع الأمني والصحي والبيئي بمطارى سوهاج وأسيوط الدوليين، فى إطار الجولات المستمرة للجنة العليا للتفتيش الأمني والبيئي بالمطارات المصرية .

وخلال الجولة تفقدت اللجنة الإجراءات الأمنية داخل وخارج المطارين، كما تابعت الإجراءات الاحترازية والوقائية المطبقة، والموصى بها من وزارة الصحة والسكان، ومنظمة الصحة العالمية، وعمليات التعقيم داخل الصالات وسيور الحقائب والاستراحات.

ومن جانبه وجه الطيار منتصر مناع، بضرورة التنسيق المستمر بين جميع الجهات المعنية بالمطارين، ورفع درجة الاستعداد لمواجهة مستجدات الوضع فيما يخص متحور “أوميكرون” والالتزام التام بكافة الإجراءات الاحترازية والصحية للحد من انتشار فيروس كورونا .