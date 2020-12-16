اللجنة العليا لكورونا: دراسة تحصيل الغرامة فورياً من المخالفين وحظر سرادقات العزاء

وأكد رئيس الوزراء على ضرورة الاستمرار فى تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، وفرض الغرامات على المخالفين عن طريق تكثيف الحملات من الجهات المعنية

عقب انتهاء اجتماع الحكومة الأسبوعي، ترأس الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس “كورونا” المستجد، حيث تم استعراض الجهود المستمرة لمواجهة الأزمة، وموقف توفير اللقاح، بمشاركة الوزراء أعضاء اللجنة والمسئولين المعنيين.

مدبولى يكلّف بوضع خطة تتضمن آليات توفير وتوزيع لقاح فيروس “كورونا”

وفى مستهل الاجتماع، كلّف رئيس الوزراء بوضع خطة تتضمن آليات توفير وتوزيع لقاح فيروس “كورونا” المستجد والإعلان عنها، والمعايير المتبعة فى هذا الشأن، بعد أن استمع إلى عرض من الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، بشأن جهود الدولة لتوفير اللقاحات المختلفة، وسبل تقديمها إلى اللمواطنين.

وأكد رئيس الوزراء على ضرورة الاستمرار فى تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، وفرض الغرامات على المخالفين عن طريق تكثيف الحملات من الجهات المعنية.

وكلّف كذلك بتشديد العقوبات على مخالفى الإجراءات الاحترازية، ودراسة إصدار قرارات يتم بمقتضاها تحصيل الغرامة فورياً من المخالفين.

وشدد رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، على استمرار إغلاق دور المناسبات وحظر إقامة سرادقات العزاء، فضلا عن تجمعات الأفراح فى القاعات المغلقة، والتشديد على غلق مراكز الدروس الخصوصية.

وأُعلن المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، عن أنه تم، خلال الاجتماع، الموافقة على تخصيص مليار جنيه من الاحتياطيات العامة لمواجهة أوجه الصرف الخاصة بأزمة فيروس “كورونا” المستجد .

القباج تعرض تدخلات جمعية الهلال الأحمر المصرى لمجابهة الموجة الثانية من “كورونا”

وعرضت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، تدخلات جمعية الهلال الأحمر المصرى لمجابهة الموجة الثانية من انتشار فيروس “كورونا” المستجد، حيث يقوم مركز عمليات الطوارئ بالجمعية بتقديم المواد الغذائية للأسر المتضررة، وتوزيع أدوات النظافة والحماية الشخصية، ويقوم بتقديم الخدمات الإغاثية فى المناطق الأكثر احتياجا.

إلى جانب التوعية الصحية وتنظيم الصفوف لمتلقى المعاشات، والاستمرار فى تقديم عمليات التعقيم والتطهير بالأماكن الحيوية، والاستمرار فى تقديم الاستجابة لحالات الطوارئ والكوارث.

وأضافت وزيرة التضامن أن الجمعية تقوم بتقديم الخدمات الصحية لكبار السن بدور رعاية المسنين، مع التوسع فى تقديم الخدمات المتنقلة بالمناطق الأكثر احتياجا، والاستمرار كذلك فى تقديم الخدمات الصحية الثابتة.

تقديم التوعية لطلاب المدارس ويتم توزيع الملصقات فى الأماكن الحيوية

وعلى صعيد التوعية الصحية، يتم تقديم التوعية لطلاب المدارس، ويتم توزيع الملصقات فى الأماكن الحيوية، فضلا عن القيام بحملات التوعية الصحية فى دور التربية والرعاية.

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعى أن الجمعية تلعب دورا بارزا فى تقديم الدعم النفسى والاجتماعى للأطفال بالمناطق الأكثر احتياجا بجانب القوافل الصحية، بجانب تقديم الدعم النفسى لكبار السن فى دور الرعاية.

واستعرضت الوزيرة موقف تأجيل المستحقات التأمينية على شركات السياحة والطيران المتضررة من فيروس “كورونا” المستجد، وتأثير ذلك على الملاءة المالية للتأمينات.

و عرضت كذلك إجمالى الدعم النقدى الطارئ الذى وفرته الوزارة الفترة الماضية، خاصة للفئات المتضررة من الأزمة وكذلك المسنين.

إرجاء انعقاد الجمعيات العمومية بجميع الهيئات الشبابية والرياضية

وتم خلال الاجتماع اعتماد إرجاء انعقاد الجمعيات العمومية العادية وغير العادية بجميع الهيئات الشبابية والرياضية، اعتبارا من 4 ديسمبر الجاري، ولمدة 6 أشهر، منعا للتجمعات الكبيرة ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس “كورونا”.

وفى ختام الاجتماع، وجّه رئيس الوزراء بأن يتم تطبيق تناوب حضور العاملين فى الوزارات والهيئات والجهات الحكومية، بما يساهم فى منع الكثافات والتجمعات، ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس “كورونا”.