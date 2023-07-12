اللجنة العليا لشئون المشاركة تسند مشروع الميناء الجاف والمركز اللوجيستي بالعاشر من رمضان لشركة «Medlog»

وافقت اللجنة العليا لشئون المشاركة برئاسة رئيس الوزراء اليوم على إسناد مشروع الميناء الجاف والمركز اللوجيستي بمدينة العاشر من رمضان التابع للهيئة العامة للموانئ البرية والجافة بوزارة النقل لشركة “Medlog”.

جاء في بيان مجلس الوزراء حول الاجتماع أنه فيما يخص مشروع الميناء الجاف والمركز اللوجيستي في مدينة العاشر من رمضان التابع للهيئة العامة للموانىء البرية والجافة بوزارة النقل تم الإشارة خلال الاجتماع إلى أن المشروع يتمثل في تصميم وتمويل وإنشاء واستغلال ميناء جاف ومركز لوجيستي بمدينة العاشر من رمضان مع نقل ملكية المشروع فى نهاية مدته إلى هيئة الموانئ البرية والجافة، وطلبت الهيئة الموافقة على إسناد المشروع لشركة “Medlog” وفقاً لأحكام القانون رقم 67 لسنة 2010 وتعديلاته.

جاء ذلك حيث ترأس اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع اللجنة العليا لشئون المشاركة، بحضور كل من الدكتور محمد شاكر المرقبي، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والفريق كامل الوزير، وزير النقل، والمستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.

وأكد رئيس الوزراء أهمية عمل وحدة المشاركة مع القطاع الخاص، مشددا على ضرورة الإسراع بالإجراءات الخاصة بدراسة وبدء تنفيذ المشروعات، بما يسهم في سرعة التنفيذ من جانب القطاع الخاص.