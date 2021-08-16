اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا: 155 ألف مواطن تلقوا اللقاح حتى اليوم

عرضت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان فى اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا الموقف اليومى لتلقى اللقاحات، وذكرت أن إجمالى المواطنين الذين حصلوا على اللقاح يوم أمس الأحد بلغ أكثر من 155 ألفا ما بين الجرعة الأولى والثانية.

وتناولت وزيرة الصحة موقف توريد مختلف اللقاحات ضد فيروس كورونا، مشيرة إلى أن اجمالى الجرعات الموردة، وكذلك الكميات المخطط استلامها خلال الفترة المقبلة.

ونوهت إلى الزيارة التى قام بها رئيس بنك الاستثمار الأفريقى إلى مصر على هامش استلام أول دفعة من جرعات “جونسون آند جونسون”، وذكرت أن اللقاء تناول الخطة التى تتبناها شركة “موديرنا” للشراكة فى إنشاء 20 نقطة تصنيع للقاح على مستوى العالم بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية.

وفى هذا الصدد عرض رئيس البنك أن يقوم تحالف “AVAT” بشراء 100% من المنتج حال دخول فاكسيرا فى هذه الشراكة.

وأشارت الوزيرة إلى المخطط التنفيذى للوصول للمواطنين فى المرحلة القادمة لتلقيهم اللقاح، موضحة أنه يتم العمل على تقديم الجرعة الأولى، والثانية للمواطنين، سعياً لتقديم الخدمة إلى نحو 800 ألف مواطن يومياً، مما يسهم خلال متوسط 88 يوما فى الوصول إلى 35 مليونا و 353 ألف مواطن.

وتطرقت الوزيرة إلى ضوابط تطعيم العاملين بكل من وزارتى التعليم العالى والبحث العلمى، والتربية والتعليم والتعليم الفنى.

وذكرت فيما يتعلق بتطعيم العاملين بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية، أن نقاط التطعيم التى تم تخصيصها بالمستشفيات الجامعية لتطعيم الأطقم الطبية تلتزم بتغطية تطعيم باقى العاملين بكل جامعة.

كما يقوم كل معهد ومركز بحثى بإنشاء عيادة تطعيم ثابتة بداخله، على أن تدعم وزارة الصحة تلك النقاط بالكوادر الطبية (حال عدم توافرها) والأجهزة المخصصة لتسجيل التطعيم وكذلك الطعوم التى تناسب عدد العاملين بكل جهة.

وتلتزم جميع المنشآت التابعة لوزارة التعليم العالى بإرسال أعداد تقديرية للعاملين بكل جهة لمديرى مديريات الشئون الصحية للتنسيق، وتلتزم جميع نقاط التطعيم بالانتهاء من تطعيم الجرعة الثانية قبيل بداية العام الدراسي، وأن تقوم وزارة التعليم العالى بالتنبيه على العاملين بالالتزام بالحضور وتلقى الجرعات لجميع العاملين فى الجهات التابعة لها من جميع الفئات.

وفيما يخص تطعيم الطلبة الجامعيين، تقوم مستشفيات الطلبة بتطعيم الطلبة الجدد وقت توقيع الكشف الطبى من خلال نقاط ثابتة بتلك المستشفيات يتم مدها بالأجهزة والطعوم من خلال وزارة الصحة، كما تقوم تلك المستشفيات بعمل جداول لتطعيم الفرق الدراسية تباعاً.

وأوضحت وزيرة الصحة، أن ضوابط تطعيم العاملين بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تتضمن تحديد وزارة الصحة من خلال بوابة الحجز للقاحات إختيار (العاملين بالتربية والتعليم)، ليقوم العاملون بالوزارة باختياره أثناء إتمام الحجز، على أن تقوم وزارة التربية والتعليم بالتنبيه على العاملين بسرعة التسجيل بحد أقصى ٧ سبتمبر ٢٠٢١.

وأضافت أن الوزارة ستقوم بإرسال رسائل للحاجزين على الموقع بحيث يتم الانتهاء خلال منتصف سبتمبر على الأكثر من تطعيم جميع القائمين بالحجز والانتهاء من الجرعة الثانية قبيل بداية العام الدراسي.