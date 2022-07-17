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اللجنة العلمية لمكافحة كورونا: ارتفاع أعداد المصابين واتباع الإجراءات الاحترازية ضرورة

الإصابات الحالية أقل من الموجات السابقة

اللجنة العلمية لمكافحة كورونا: ارتفاع أعداد المصابين واتباع الإجراءات الاحترازية ضرورة
محمد مجدي

محمد مجدي

6:36 م, الأحد, 17 يوليو 22

قال الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا أن فيروس كورونا لم ينته وفي شهر يوليو الجاري ارتفعت أعداد الإصابات بالفيروس وذلك على مستوى العالم أجمع ومن بينها مصر .

وأضاف حسني خلال مداخله هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج “صالة التحرير” على فضائية “صدى البلد” أن زيادة أعداد الإصابات مرتبط بالإصابات العائلية ، وأن الإصابات الحالية أقل من الموجات السابقة.

وتابع حسني: إن الحصول على لقاح فيروس كورونا يحمي من الإصابات، مشدداً على ضرورة اتباع الإجراءات اللازمة للوقاية من فيروس كورونا .

وأوضح أن المضادات الحيوية ليست علاجا لفيروس كورونا وليس لها دور في علاج فيروس كورونا، وقد تؤدي إلى إلتهاب رئوي للمصابين بفيروس كورونا .

وأشار إلى أن الأيام الحالية لا يوجد فيها دور إنفلونزا عادي ، مطالباً كل من يشعر بأعراض الفيروس أن يعزل نفسه عن المحاطين به وأخذ العلاج اللازم بمعرفة الطبيب المختص وفقاً للبروتوكول العلاجي.

محمد مجدي

محمد مجدي

6:36 م, الأحد, 17 يوليو 22