اللجنة العامة توافق على الموازنة الجديدة للبرلمان

وافقت اللجنة العامة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، اليوم الثلاثاء، على موازنة مجلس النواب عن العام المالى 2017\2018، والتى وصلت إلى مليار و100 مليون جنيه، مقابل 997 مليون جنيه عن العام الماضى.

وتضمن جدول أعمال اللجنة عرض تقرير لجنة الخطة والموازنة عن مشروع الموازنة التفصيلية للمجلس 2017/2018، وشددت على ضرورة توفير الاعتمادات المالية المخصصة للمجلس بصورة ربع سنوية تحقيقاً للمرونة اللازمة لقيام المجلس بالدور المنوط به تجاه المجتمع.

وأشادت اللجنة بالقيادة الحكيمة للمجلس، وأمانته العامة على الاستمرار فى تحقيق الانضباط المالى لموازنة المجلس رغم التطوير المستمر لأنشطة وأعمال المجلس.

كما وافقت اللجنة على الضوابط التى وضعها مكتب المجلس لجمع توقيعات الأعضاء على طلبات الأدوات التشريعية والرقابية التى يتقدمون بها على أن تكون على نماذج محددة ويتم التوقيع عن طريق الأمانة العامة.

من جانبها، كشفت النائبة سيلفيا نبيل عضوة لجنة الخطة والموازنة، وعضوة اللجنة الفرعية لمراجعة حسابات مجلس النواب، في تصريحات خاصة لـ”المال” عن موافقة اللجنة على زيادة موازنة المجلس بمبلغ إضافي لتنفيذ نظام المضابط الإلكترونية في اللجان النوعية والجلسات العامة توفيرًا لساعات العمل ولمزيد من الدقة داخل أمانة اللجان.