اللجنة العامة بـ «النواب» توافق علي موازنة المجلس للعام المالي 2023/2022

اجتمعت اللجنة العامة في مجلس النواب اليوم الأحد ، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، حيث تمت الإشادة بالمجهود المبذول على مستوى اللجان النوعية من الأعضاء خاصة في المجال التشريعي والتعديلات الجوهرية التي تدخلها اللجان على مشروعات القوانين.

واستعرضت اللجنة العامة بمجلس النواب تقـرير لجنة الخطة والموازنة -باعتبارها لجنة حسابات المجلس- عن الموازنة التفصيلية لمجلس النواب للسنة المالية 2023/2022.

وراعي تقرير اللجنة تحديد المبالغ اللازمة لكل نوع من أنواع المصروفات، وفقاً للاحتياجات الفعلية لما تتطلبه القوانين والقرارات واقتراحات تحسين مستوى الأداء فى مختلف القطاعات بالمجلس.

وانتهت اللجنة العامة فى ختام اجتماعها إلى الموافقة على تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن الموازنة التفصيلية للمجلس للعام المالي 2023/2022.