اللجنة العامة بـ«الشيوخ» تستعرض خطط عمل رؤساء اللجان النوعية خلال دور الانعقاد الثالث

عقدت اليوم اللجنة العامة لمجلس الشيوخ ، اجتماعا برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، في حضور وكيلى المجلس و المستشار علاء فواد وزير شئون المجالس النيابية والمستشار محمود عتمان الأمين العام و رؤساء اللجان النوعية، وممثلي الهيئات البرلمانية.

و فى بداية الاجتماع ألقى المستشار عبدالوهاب عبد الرازق كلمة هنأ فيها أعضاء اللجنة فى اجتماعها الأول في بداية دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الأول ، قائلا “يسعدني أن أهنئكم جميعًا بعضوية اللجنة العامة الموقرة، وأتمنى – من الله العلى القدير لحضراتكم وللمجلس الموقر أن يديم علينا نعمة التوفيق التي ظهرت جلياً منذ بداية هذا الدور بأداء متميز نال تقدير الشعب المصرى على كافة المستويات”.

وأشار رئيس مجلس الشيوخ إلى أن الفكر الراقى والخبرة العظيمة التي بدت واضحة في المناقشات جعلت وسائل الإعلام تلقب المجلس بمجلس الحكماء ، لما بدا أثناء مناقشة مشروعات قوانين : إنشاء المجلس الأعلى للسيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة ، وتعديل بعض أحكام تنظيم الاتصالات ، وتعديل بعض أحكام قانون تعويضات عقود المقاولات ، وتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار ، وتعديل قانون السلك الدبلوماسي، وأخيراً مشروع قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها ، الذى أعادت اللجنة المختصة والمجلس من بعدها صياغته لينضبط مع أحكام الدستور ويتوافق مع غيره من القوانين ذات الصلة ، بعد أن استحدثت فيه أحكاماً تحقق الغاية المنشودة منه وحذفت منه أخرى مخالفة للدستور .

شهد اجتماع اللجنة العامة استعراض خطط عمل رؤساء اللجان النوعية بالمجلس، واطلاع رئيس مجلس الشيوخ على أجندة اللجان وماتم إنجازه في الفترة الماضية.