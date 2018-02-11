اللجنة العامة بالنواب: نؤيد القيادة السياسية في حربها ضد الإرهاب

المال ـ خاص: أعلنت اللجنة العامة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال تأييدها ودعمها الكمل للقيادة السياسية فى موقفها الحازم من الإرهاب، وأكدت فى بيانها الصادر عقب اجتماعها اليوم الأحد، أنها تبعث بكل التأييد والدعم لقواتنا المسلحة المظفرة وشرطتنا…

المال ـ خاص:

أعلنت اللجنة العامة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال تأييدها ودعمها الكمل للقيادة السياسية فى موقفها الحازم من الإرهاب، وأكدت فى بيانها الصادر عقب اجتماعها اليوم الأحد، أنها تبعث بكل التأييد والدعم لقواتنا المسلحة المظفرة وشرطتنا الباسلة وجميع أجهزة الدولة المتظافرة معها في تنفيذ العملية الشاملة “سيناء 2018”.

وتابع البيان :”تتابع وتراقب عن كثب.. وكل السادة أعضاء المجلس الموقر.. بل وكل المصريين.. ما تقوم به الآن قواتنا المسلحة، وشرطتنا الباسلة وكافة أجهزة الدولة المعنية من تنفيذ العملية الشاملة “سيناء 2018″ والتي بدأت فجر أول أمس الجمعة التاسع من فبراير 2018، والتي تعد استكمالاً لعمليات القوات المسلحة السابقة في سيناء الحبيبة.. للقضاء على الإرهاب واقتلاع جذوره”.

وكشفت اللجنة العامة عن إدراكها لما حققته الدولة المصرية من نجاحات اقتصادية كبيرة، وكذلك نجاحها في استعادة دورها على المستويين الإقليمي والعالمي، وقيامها باستكمال مسيرتها الديمقراطية، مشددة على أن ما سبق أجج نار الحقد والكراهية لدى المتآمرين على الدولة.. فسعوا لعرقلة تقدم مصر من خلال تنفيذ العديد من العمليات الإجرامية وهم يتوهمون خطأ.. أنهم يستطيعون كسر إرادة المصريين.. أو عرقلة مسيرة التقدم الاقتصادي.. أو زحزحة مصر عن مكانتها الرائدة التي تستحقها عن جدارة.. وبئس ما يفعلون.

وأضاف البيان أن اللجنة العامة تدرك أن من الأهداف الخبيثة لهؤلاء الإرهابيين الحشد لتنفيذ عمليات إرهابية، خاصة قبل الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في مارس المقبل.. وأنهم يهدفون إلى زعزعة ثقة الشعب المصري في قيادته السياسية وكافة أجهزة الدولة.. والعمل على بث حالة من الإحباط في نفوس المصريين.. إضافة إلى توهمهم البائس بأنهم يمكن لهم السيطرة على أرض سيناء.. وهذا ما تسعى للقضاء عليه قواتنا المسلحة الباسلة من خلال العملية الشاملة “سيناء 2018” قضاءً مبرماً.

وأشار إلى أن اللجنة العامة تثمن غالياً كافة المواقف الشعبية والمؤسسية بل والإقليمية والدولية الداعمة لمصر في حربها الشاملة على الإرهاب نيابة عن العالم كله.