اللجنة الطبية: قرب حلول رمضان مع العادات المصرية قد يزيد إصابات كورونا

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اجتماع اللجنة الطبية، لمتابعة آخر المستجدات المتعلقة بفيروس كورونا، وموقف اللقاحات الخاصة به، ومتابعة توافر المستلزمات والأجهزة الطبية لمواجهة هذا الفيروس، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، وأسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، والدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، واللواء بهاء الدين زيدان رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى وإدارة التكنولوجيا الطبية، والدكتور تامر عصام رئيس هيئة الدواء المصرية، والدكتور محمد حساني، مساعد وزيرة الصحة.

استهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالتأكيد على الأهمية البالغة لاستمرار الالتزام بكل الإجراءات الاحترازية والوقائية للتصدي لفيروس كورونا خلال هذه المرحلة، خاصة ارتداء الكمامة، بالتزامن مع المساعي التي تبذلها الدولة لتوفير اللقاحات المضادة لهذا الفيروس، والعمل على تأمين توافر كافة المتطلبات الطبية من مستلزمات وأجهزة، وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، في هذا الشأن.

وشدد الدكتور مصطفى مدبولي على ضرورة التأكد من توافر كل المستلزمات الطبية وإمدادات الأكسجين بجميع المستشفيات، مع استمرار تطبيق الإجراءات الاحترازية بشكل حاسم، وعدم التهاون حرصا على سلامة وصحة المواطنين.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أنه مع قرب حلول شهر رمضان المعظم، وانتشار بعض العادات المصرية المتعارف عليها، فإن ذلك قد يؤدي إلى تزايد أعداد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وهو ما يستوجب منا جميعا الحرص الزائد، كما يتطلب العمل على زيادة توعية المواطنين بمخاطر ذلك، خاصة أننا عانينا كثيرا خلال العام الماضي، وواجهنا عدة تحديات في هذا الشأن.

وأكدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، أن الوزارة تعمل على توفير مخزون استراتيجي من الأكسجين بنحو 2.7 مليون لتر.

مشيرة إلى أن وزارة الصحة بصدد الانتهاء من إعداد حملة توعوية للمواطنين سوف يتم إطلاقها خلال الفترة القليلة المقبلة.

وأنه يتم تكثيف الاستعدادات حاليا؛ من أجل مواجهة أية صعوبات خلال شهر رمضان الكريم، مؤكدة، في الوقت نفسه، أن هناك أرصدة لبعض الأدوية لها مخزون يكفي لمدة 1000 يوم، وتتوافر أرصدة لباقي الأدوية لمدد تتراوح ما بين شهرين وحتى 3 سنوات.

واستعرضت الدكتورة هالة زايد جهود الوزارة فى إطار خطة نشر التطعيم الخاص بفيروس كورونا، مشيرة إلى موقف التسجيل وتلقى اللقاحات حتى الآن، وما يتم تطبيقه من نظام لإجراء الترتيب الإلكترونى للمسجلين الراغبين فى الحصول على اللقاح من كبار السن، وأصحاب الأمراض المزمنة، عبر المنظومة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض.

ولفتت إلى أن معدل التسجيل اليومي وصل إلى 20 ألف مواطن، ومتوقع الوصول بعدد المسجلين بنهاية مارس الحالي إلى 500 ألف مواطن، مؤكدة العمل على زيادة عدد المراكز المخصصة لتلقي اللقاح، إلى جانب زيادة ساعات العمل داخل تلك المراكز.

وأكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، توافر إمدادات الأكسجين في المستشفيات الجامعية، ولفت إلى أنه لم يتم تسجيل أي نقص في هذه الإمدادات خلال الفترة الماضية وحتى الآن.

كما عرض وزير التعليم العالي مقتطفات من دراسة تم إعدادها للمقارنة بين عدد من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، وتحدث عن كفاءة كل لقاح من هذه اللقاحات المعتمدة لترخيص الاستخدام في حالات الطوارئ وآلية عملها.

وأكد اللواء بهاء الدين زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى، على توافر مخزون آمن من مختلف المستلزمات والأجهزة الطبية الخاصة بالتعامل مع أزمة فيروس كورونا، لافتا إلى استمرار التواصل والتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، وأنه لا يوجد شكوى من حدوث نقص فى هذه المستلزمات.

كما أشار اللواء بهاء الدين زيدان إلى أنه تم الاتفاق على توريد مولدات أكسجين بأحجام مختلفة، طبقا للاحتياجات التي أرسلتها وزارتا التعليم العالي والصحة، وتم الحصول على تخفيضات في الأسعار، وضمان 7 سنوات.

ونوه في الوقت نفسه إلى أنه تم الاتفاق على أن الشركات الموردة سوف تكون مسئولة عن التشغيل والتدريب لمدة عام.