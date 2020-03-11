اللجنة الطبية باتحاد الكرة تناقش أعراض فيروس كورونا وطرق الوقاية

من المقرر أن يناقش المؤتمر أعراض فيروس كورونا وطرق الوقاية منه، وكذلك عرض معلومات عن الفرق بين الإنفلونزا ونزلات البرد، ومقارنة الأعراض وخطورتها وطرق الوقاية منها.

قررت اللجنة الطبية بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة الدكتور محمد سلطان، عقد مؤتمرها الطبي الثاني، في الثانية عشرة ظهر السبت، بمقر الاتحاد المصري لكرة القدم؛ من أجل مناقشة أزمة فيروس كورونا والأعراض الخاصة به وطريق الوقاية منه.

ووفقًا للبيان الرسمي الذي صدر من اتحاد الكرة عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، فإنه من المقرر أن يناقش المؤتمر أعراض فيروس كورونا وطرق الوقاية منه، وكذلك عرض معلومات عن الفرق بين الإنفلونزا ونزلات البرد، ومقارنة الأعراض وخطورتها وطرق الوقاية منها.

وعقدت اللجنة الطبية بالاتحاد مؤتمرها الأول في منتصف فبراير الماضي، حيث ناقشت فيه رؤية الاتحاد في تفعيل دور اللجنة ورؤيتها المستقبلية وشرح استراتيجية العمل الطبي خلال الفترة المقبلة.

الجدير بالذكر أن اتحاد الكرة المصري قرر إقامة المباريات المقبلة من مسابقة الدوري المصري الممتاز، دون حضور جماهيري حتى إشعار آخر؛ خوفًا من انتشار كورونا، كإجراء احترازي لمواجهة الفيروس.

كما قررت إدارة القطاعات بالاتحاد المصري لكرة القدم، تأجيل مباريات دوري الجمهورية مواليد 2001 و2003 و2004؛ لسوء الأحوال الجوية خلال الأيام الثلاثة المقبلة.