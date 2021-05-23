سيـــاســة

اللجنة الدينية في البرلمان تطالب بزيادة موازنة جامعة الأزهر

وبلغ المقدر لجملة الإيرادات بدون عجز يمول من الخزانة، 277 مليون و998 ألف جنيه، وعجز يمول من الخزانة 2 مليار و996 مليون، والمقدر لإجمالي الموارد 3 مليار و274 مليون و115 ألف جنيه
ياسمين فواز 10:24 م, الأحد, 23 مايو 21 10:24 م, الأحد, 23 مايو 21

شارك الخبر مع أصدقائك

طالبت لجنة الشئون الدينية والأوقاف في البرلمان ، بزيادة موازنة جامعة الأزهر للسنة المالية 2021/2022، بما يتناسب مع رسالة الجامعة ودورها، واحتياجاتها.

ووفقا لمشروع الموازنة، فإن المقدر لموازنة جامعة الأزهر الشريف، من اعتمادات واستخدامات للعام المالي 2021/2022، يبلغ 3 مليار و274 مليون جنيه، تشمل 2 مليار و508 مليون لبند الأجور وتعويضات العاملين، و379 مليون لبند شراء السلع والخدمات، و324 مليون لبند شراء الأصول غير المالية (الاستثمارات)، و32 مليون لبند الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية.

اقرأ أيضا  البرلمان يقر تعديلات بعض أحكام قانون الكهرباء رسميًا

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الدينية والأوقاف في البرلمان ، اليوم الاحد ، برئاسة وكيل اللجنة الدكتور أسامة العبد، لمناقشة مشروعي الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2021/2022 فيما يخص جامعة الأزهر (قطاع التعليم).

وبلغ المقدر لجملة الإيرادات بدون عجز يمول من الخزانة، 277 مليون و998 ألف جنيه، وعجز يمول من الخزانة 2 مليار و996 مليون، والمقدر لإجمالي الموارد 3 مليار و274 مليون و115 ألف جنيه.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم ياسمين فواز

ملف الكاتب ياسمين فواز

اقرأ أيضاً

برلماني يطالب بزيادة ميزانية البحث العلمي للوصول لاقتصاد المعرفة

ياسمين فواز 10:22 م, الأحد, 23 مايو 21

سفير فلسطين : نجدد رفضنا إقامة دولة في غزة وجزء من سيناء ونتمسك بسيادة مصر على كامل أراضيها (فيديو)

محمد مجدي 10:14 م, الأحد, 23 مايو 21

وزير الخارجية يتوجه إلي الأردن لبحث مستجدات المشهد الفلسطيني

سمر السيد 5:51 م, الأحد, 23 مايو 21

وزير المالية: الحد الأدنى لعلاوة العاملين بالدولة 250 جنيهًا

ياسمين فواز 4:59 م, الأحد, 23 مايو 21

الحد الأدنى 75 جنيها شهريا.. البرلمان يقر نهائيا قانون العلاوة للعاملين بالدولة

ياسمين فواز 4:00 م, الأحد, 23 مايو 21

وزير الخارجية يبحث مع نظيره الأوكراني سبل تعزيز العلاقات الثنائية

سمر السيد 2:10 م, الأحد, 23 مايو 21