اللجنة البرلمانية الخاصة ترد على بيان الحكومة فى 350 صفحة

ياسمين فوازقال وكيل أول مجلس النواب النائب السيد محمود الشريف، رئيس اللجنة الخاصة المكلفة بالرد على بيان الحكومة الجديدة، إن التقرير النهائي للجنة يتضمن ملاحظات دقيقة وموضوعية صدرت عن اللجان الخمس الفرعية واللجان النوعية للمجلس في 350 صفحة، وذلك تمهيدا لأخذ الرأي النهائي عليه في اجتماع اللجنة ال

ياسمين فواز

قال وكيل أول مجلس النواب النائب السيد محمود الشريف، رئيس اللجنة الخاصة المكلفة بالرد على بيان الحكومة الجديدة، إن التقرير النهائي للجنة يتضمن ملاحظات دقيقة وموضوعية صدرت عن اللجان الخمس الفرعية واللجان النوعية للمجلس في 350 صفحة، وذلك تمهيدا لأخذ الرأي النهائي عليه في اجتماع اللجنة اليوم، الأربعاء، ورفعه إلى رئيس مجلس النواب لمناقشته يوم الأحد المقبل في الجلسة العامة للمجلس.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة، اليوم لاستعراض تقريرها النهائي للرد على بيان الحكومة، والذي جاء في خمسة محاور أعدتها خمس لجان فرعية هي: محور حماية الأمن القومي وسياسية مصر الخارجية، ومحور التنمية الاقتصادية ورفع كفاءة الأداء الحكومي، والنهوض بمستويات التشغيل، وتحسين مستوى معيشة المواطن المصري، وبناء الإنسان المصري.

وأضاف الشريف أن تقرير اللجنة شمل دراسة قيمة للمحاور الخمسة من برنامج الحكومة، سواء من جانب اللجان الفرعية المنبثقة عن اللجنة أو اللجان النوعية المختصة، منوها بأن برنامج الحكومة ورد في ما يقرب من 200 صفحة، إلى جانب 50 “صفحة ملاحق” تتضمن مؤشرات الأداء.

وأشاد بتعاون الحكومة، ممثلة في وزير شئون مجلس النواب المستشار عمر مروان، من خلال تلقي ردود من الوزارات المعنية على التساؤلات المطروحة خلال اجتماعات اللجان، لافتا إلى أن هذه الردود ستكون محل عرض آخر من جانب المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أمام البرلمان.

وأعرب وكيل أول مجلس النواب السيد محمود الشريف، رئيس اللجنة الخاصة المكلفة بالرد على بيان الحكومة الجديدة، عن شكره لأعضاء الأمانة العامة لمجلس النواب على جهودهم لإنجاز التقرير في وقت قصير لعرضه على الجلسة العامة.

كما أشاد الشريف بالجهود المبذولة من رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس لجنة الصياغة المكلفة بإعداد التقرير النهائي للجنة، معربا عن شكره أيضا للجان الفرعية والنوعية على عملها المتواصل لإنجاز التقرير.

وقال: “هذا هو العمل الديمقراطي السليم الذي نُخرج به منتج متميز، وهذا لم يكن ليخرج في هذا الوقت القصير لولا جهد الأمانة العامة لمجلس النواب واللجان الفرعية”.

وأضاف: “نحن في سفينة واحدة، ومعا سننهض بهذا الوطن تحت قيادة حكيمة هي قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي”.