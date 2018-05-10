اللجنة الأوليمبية: الصحة تفحص مضبوطات بعثة اتحاد رفع الأثقال

أ ش أأصدرت اللجنة الأوليمبية المصرية برئاسة هشام حطب، بيانا رسميا مساء الخميس، لتوضيح موقفها من أزمة بعثة الاتحاد المصري لرفع الأثقال العائدة من أذربيجان.وقالت الرابطة - في البيان - "في تاريخ يوم الخميس 10/ 5 / 2018، وصلت بعثة الاتحاد المصري لرفع الأثقال عائدة من أذربيجان وعددها 20 لاعبا و

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أصدرت اللجنة الأوليمبية المصرية برئاسة هشام حطب، بيانا رسميا مساء الخميس، لتوضيح موقفها من أزمة بعثة الاتحاد المصري لرفع الأثقال العائدة من أذربيجان.

وقالت الرابطة – في البيان – “في تاريخ يوم الخميس 10/ 5 / 2018، وصلت بعثة الاتحاد المصري لرفع الأثقال عائدة من أذربيجان وعددها 20 لاعبا ولاعبة و3 مدربين وإداريين.. وأثناء اتخاذ الإجراءات داخل الدائرة الجمركية بمطار القاهرة تبين حمل بعض اللاعبين لمكملات غذائية وبعض الأدوية والفيتامينات بكميات لفتت نظر رجال الجمارك”.

وأضاف البيان: “وأفادت إدارة البعثة أنها أحضرت تلك الكميات بغرض استخدامها في الدورات المقبلة وهي (دورة ألعاب البحر المتوسط، وبطولة العالم للناشئين في رفع الأثقال، ودورة الألعاب الإفريقية للشباب بالجزائر، ودورة الألعاب الأولمبية للشباب بالأرجنتين)”.. وعليه تم التحفظ على هذه الكميات لحين الانتهاء من الإجراءات الجمركية المعتادة في مثل هذه الحالات، وسمح لجميع أفراد البعثة بمغادرة المطار”.

وتابع: “والتزاما من اللجنة الأولمبية المصرية بالكود الدولي لمكافحة المنشطات 2015، قررت اللجنة طلب فحص وتحليل بعض العينات من هذه الكميات المذكورة بإدارة الصيدلة بوزارة الصحة لبيان مدى احتوائها على مواد محظورة من عدمه حفاظا على الرياضي المصري والرياضة المصرية وسمعتهما.. كما طلبت اللجنة الأولمبية من المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات متابعة هذا الأمر، وفي حالة ثبوت خلوها من أية مواد محظورة سيتم أداء الضريبة الجمركية المستحقة عليها تمهيدا لاستخدامها”.