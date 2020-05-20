اللجنة الأولمبية تناقش مع وزير الرياضة سُبل عودة النشاط الرياضي في مصر

عقد مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية، اجتماعًا اليوم الأربعاء بحضور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، لمناقشة سُبل عودة النشاط الرياضي في مصر. واستعرض حسن كمال، رئيس اللجنة الطبية باللجنة الأولمبية، خطة اللجنة لعودة النشاط الرياضي، واستعراض كافة التجارب في الدول…

عقد مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية، اجتماعًا اليوم الأربعاء بحضور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، لمناقشة سُبل عودة النشاط الرياضي في مصر.

واستعرض حسن كمال، رئيس اللجنة الطبية باللجنة الأولمبية، خطة اللجنة لعودة النشاط الرياضي، واستعراض كافة التجارب في الدول الأخرى التي تواجهة فيروس كورونا، وتسعى لعودة نشاطها الرياضي.

وتنص خطة اللجنة الطبية على عودة النشاط الرياضي تدريجيا بداية من منتصف يونيو المقبل، تماشيًا مع قرارات رئيس الوزراء مصطفى مدبولي.

من جانبه، أوضح هشام حطب، رئيس اللجنة الأوليمبية، أن هناك جهود مبذولة من جميع المسؤولين؛ لبحث الخطة الطبية الخاصة بالمنتخبات واللاعبين المؤهلين لدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2021، مُبينًا أنه يتم حاليًا العمل على خطة شاملة للرياضة من أجل الاستعداد لعودة النشاط في أي وقت.

وبدوره، صرح أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة: كل توجهنا حاليا وضع خطة طبية شاملة يكون لديها كل السيناريوهات المتوقعه لكل الظروف وبها كل الإجراءات الوقائية والاحترازية الطبية التي تساعد على عودة النشاط الرياضي المصري بشكل جيد وحماية جميع عناصر النشاط الرياضي المشاركة فيه.