اللجنة الأوروبية توافق على علاج جديد للتصلب العصبي

أحمد صبرى

وافقت اللجنة الأوروبية للمنتجات الطبية للاستخدام البشرى، على علاج جديد للتصلب العصبي المتعدد المتردد ذو النشاط المرتفع، وأكدت أن منافعة أكثر من أضراره على المرضى، بناء على بيانات اجمالي 10,000 مريض تمت متابعتهم على مدى 10 أعوام.



وأشارت اللجنة إلى أن العلاج الجديد لشركة ميرك الألمانية، تمكن من التحكم المتواصل للمرض لمدة 4 سنوات عن طريق أقراص تأخذ بالفم لمدة 20 يوما، وفقا لما أظهرته نتائج دراسة استمرت لمدة عامين.



ومن جانبه أكد الدكتور عماد جريس، المدير العام لشركة ميرك مصر، أن العلاج الجديد يمكنه وقف هجمات مرض التصلب المُتعدد ” أم أس ” بنسبة 67%، و يمكنه تقليل خطر العجز المؤكد بنسبة 82% مقارنة بالدواء التقليدي، في المرضى الذين يعانون من النشاط المرتفع لمرض التصلب المُتعدد، حيث أثبت ذلك من خلال المرحلة الثالثة من التجربة السريرية التي استمرت لمدة عامين.



وأوضح أنه من المتوقع أن تتخذ المفوضية الأوروبية قرارها النهائى بشأن طلب ترخيص التسويق للعلاج الجديد بحلول شهر أغسطس القادم.