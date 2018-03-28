اللجان الاقتصادية بالنواب تتوقع خفض أسعار الفائدة 1%

الجوهري: الانخفاض بحذر لتأثيره السلبى على الاستثمارات وأبو المعاطي: التوقيت الحالي هو "الأمثل" فؤاد: وصول معدلات التضخم وعجز الموازنة إلى النسب المنشودة مؤشرات الاستقرار الاقتصادى ياسمين فواز توقع نواب باللجان​الاقتصادية بالبرلمان خفض لجنة السياسات النقدية البنك المركزى في اجتماعه غدا…

الجوهري: الانخفاض بحذر لتأثيره السلبى على الاستثمارات

وأبو المعاطي: التوقيت الحالي هو “الأمثل”

فؤاد: وصول معدلات التضخم وعجز الموازنة إلى النسب المنشودة مؤشرات الاستقرار الاقتصادى

ياسمين فواز

توقع نواب باللجان​الاقتصادية بالبرلمان خفض لجنة السياسات النقدية البنك المركزى في اجتماعه غدا الخميس أسعار الفائدة بمقدار 1% للإقراض والإيداع استجابة لانخفاض نسب التضخم في الوقت الحالي، واصفين التوقيت بـ”المثالي”.

وخفض المركزي في اجتماعه بمنتصف فبراير الماضي، معدل الفائدة بمقدار 1%، ليصل لـ18.75% و17.75% للإقراض والإيداع لليلة واحدة على الترتيب، في خطوة أولى بمسار خفض تكلفة الإقراض بعد فترة من رفعه المتزامن مع ارتفاع التضخم.

من جانبه أكد النائب عمرو الجوهري عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب أن خفض البنك المركزى لاسعار الفائدة أمر طبيعي، مضيفا أن السبب وراء ذلك هو وصول التضخم لمستوى جيد.

وأشار الجوهرى في تصريحاته لـ”المال” إلى أنه من المتوقع إعلان المركزى عقب اجتماعه غدا انخفاض أسعار الفائدة 1-2% على أقصي تقدير، منوها بانخفاض الفائدة لن يزيد عن ذلك تخوفا من الأثر السلبي على الاستثمار في مصر وحركة المودعين.

وتوقع عضو اللجنة الاقتصادية أن يكون خفض أسعار الفائدة بحذر شديد تحسبا لأي ارتفاع محتمل في اسعار المحروقات والطاقة الفترة وما يترتب عليه من ارتفاع في نسب التضخم.

فيما كشف النائب أبوالمعاطي مصطفى في تصريحاته لـ”المال” عن أن خفض أسعار الفائدة يعود إلى أن خريطة التضخم تشير لوجود مساحة حالياً لخفض معدل الفائدة، مع الاحتفاظ بمعدل فائدة حقيقي موجب، لافتا إلى أن الوقت الحالي المتزامن مع انخفاض التضخم بشكل كبير هو الأمثل لرفع الفائدة، خاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك وعيد الفطر، والتي تعد مواسم قد تشهد ضغوطاً تضخمية، ويلحقها فترة إصلاحات مالية مرتقبة مع العام المالي الجديد، وهي عوامل قد تحد من فرصة المركزي في خفض الفائدة خلال الفترة القادمة.

من ناحيته ،توقع الدكتور محمد فؤاد عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن تتخذ لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي في إجتماعها غدا ، قرارا بخفض أسعار الفائدة علي الإيداع والإقراض بنسبة تتراوح ما بين 50 الي 100 نقطة.

وصرح “فؤاد” أنه من الطبيعي أن يخفض المركزي أسعار الفائدة خلال الإجتماع المقبل 50 نقطة، خاصة مع إنخفاض معدل التضخم ووصوله الي 14,3% خلال فبراير الماضي وهو أدني معدل له منذ أكتوبر 2016، ولكن قد تدفع ضغوط المالية العامة لجنة السياسة النقدية الي خفض الفائدة 100 نقطة للتقليل من عجز الموازنة وتنشيط الإستثمار بشكل عام.

وأشار “فؤاد” الي أن خفض لجنة السياسات النقدية لأسعار الفائدة، سيؤثر بعض الشئ في إقبال المستثمرين الأجانب علي أذون وسندات الخزانة نظرا لإنخفاض العائد.

وأكد “فؤاد” على ضرورة الوصول بمعدلات التضخم وعجز الموازنة الي النسب المنشودة من قبل الحكومة حيث أنها أهم مؤشرات الإستقرار الإقتصادي، مع الأخذ في الإعتبار الطبقة المتوسطة والمواطنين تحت خط الفقر، والعمل علي تقديم مزيد من برامج الحماية الاجتماعية لهم.

وكان البنك المركزى قد رفع اسعار الفائدة بـ 3% في 3 نوفمبر 2016، بالتزامن مع تحرير سعر الصرف ليتدفق إلى سوق الدين المحلي المصري حوالي 20 مليار دولار أمريكي.