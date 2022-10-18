«اللبنانية السويسرية» للتأمين التكافلى تحقق %28 نمواً فى محفظة أقساطها

حققت الشركة «اللبنانية السويسرية» لتأمينات الحياة التكافلى %28 نموًا فى محفظة أقساطها بنهاية العام المالى 2022/2021 وذلك وفقًا للمؤشرات الأولية.

كشف أمير يسرى، رئيس القطاع المالى بالشركة، أن حجم الأقساط المحققة بنهاية يونيو الماضى بلغت 334.2 مليون جنيه، مقابل 261.9 مليون خلال الفترة نفسها من العام السابق، وبزيادة قيمتها 72.3 مليون جنيه.

وأضاف «يسرى» لـ«المال» أن شركته سددت 132 مليون جنيه مطالبات (تعويضات) مباشرة بأواخر العام المالى الماضي، مقارنة بـنحو 145.3 مليون خلال 2021/2020 وبنسبة انخفاض %9.

وبرر انخفاض تعويضات اللبنانية السويسرية بانحسار جائحة كورونا، مما أسهم فى تراجع تعويضات فرع التأمين الطبى 2022/2021، إلى جانب اتباع سياسة انتقاء العملاء والمخاطر وتحسين جودة الاكتتاب.

ولفت إلى ارتفاع محفظة الاستثمارات إلى 241.1 مليون جنيه مقابل 172.6 مليون خلال نفس الفترة من العام السابق، وبنسبة نمو %40.

وتابع «يسرى» أن صافى الدخل من الاستثمار بلغ 7.6 مليون جنيه، مقارنة بـنحو 6.7 مليون، وبمعدل نمو %13.

وأوضح أن غالبية استثمارات شركته تتركز فى أذون وسندات الخزانة العامة، التى تتميز بارتفاع عوائدها، ما أدى إلى تحقيق عائد جيد بنهاية العام المالى الماضى.

وأشار «يسرى» إلى أن إجمالى أصول الشركة بلغ 495.5 مليون جنيه مقابل 306.6 مليون خلال فترة المقارنة وبنسبة نمو %62.

ووفقًا للمؤشرات المالية الأولية، قفز إجمالى حقوق حملة الوثائق إلى 161.2 مليون جنيه بنهاية يونيو الماضى، مقارنة مع 107.9 مليون خلال الفترة المماثلة من العام السابق، وبنسبة زيادة %49.

وبلغت حقوق المساهمين بالشركة 104.7 مليون جنيه بنهاية 2022/2021 مقابل 88.8 مليون فى 2021/2020، وبنسبة ارتفاع %18.

فيما سجل صافى أرباح العام قبل الضرائب 19.9 مليون جنيه، مقارنة مع 9.7 مليون خلال فترة المقارنة، وبنسبة نمو %106.