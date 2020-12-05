«اللبنانية السويسرية لتأمينات الحياة» تعين نهال محمد رئيسا لقطاع العمليات – حياة

قامت الشركة “اللبنانية السويسرية تكافل – مصر” لتأمينات الحياة بتعيين نهال محمد رئيس قطاع العمليات الفنية – حياة بداية الشهر ديسمبر الحالى

وتتولى نهال بجانب منصبها فى اللبنانية السويسرية لتأمينات الحياة منصب كرئيس لقطاع العمليات – حياة Head of life operations خدمه العملاء والإدارة الفنية الإكتوارية

وكانت نهال محمد تشغل منصب ريس قطاع العمليات بشركة ” QNB” لتأمينات الحياة قبل توليها منصبها فى اللبنانية السويسرية تكافل مصر لتأمينات الحياة

تعرف على خبرات رئيس قطاع العمليات حياة بالشركة

ولدى نهال خبرة فى نشاط تأمينات الحياة أكثر من ١٦ عام حيث عملت بكلآ من إدارة العمليات الفردية وإدارة العمليات الجماعية وإدارة العمليات للمقترضين والاكتتاب والمطالبات.

وحصلت نهال على العديد من المؤهلات الدراسية التى صعدتها فى كل هذه المناصب أهمها حصولها على بكالوريوس العلوم الاكتوارية وكذا ماجيستير في إدارة الاعمال الدولية من eslsca وعدد من الدورات التدريبية مع مختلف شركات إعادة التأمين العالمية في الاكتتاب والمطالبات.

وتشغل حاليا نهال محمد رئيس لقطاع إدارة العمليات – حياة باللبنانية السويسرية تكافل -مصر عضوية لجنه العامة لتأمينات الحياة الجماعية بالاتحاد المصري للتأمين.

255 مليون جنيه أقساط العام المالى الماضى

ومن المعروف أن اللبنانية السويسرية تكافل – مصر لتأمينات الحياة، تستهدف تحقيق أقساط تأمينية بقيمة 320 مليون جنيه بنهاية العام المالى الجارى مقابل 255 مليونا للعام المالى الماضى بزيادة 65 مليونا بنسبة نمو قدرها %25.

وسددت الشركة مطالبات لعملائها بقيمة تجاوزت 137 مليون جنيه بنهاية العام المالى الماضى مقابل 92.1 مليون للعام السابق عليه.

حققت أقساطًا بفرع الطبى 140 مليون جنيه بنهاية العام المالى الماضى مقابل 126 مليونًا للعام المالى السابق عليه بزيادة 14 مليون جنيه عن العام لسابق عليه بنسبة نمو تجاوزت 11% برغم من ظروف تفشى فيروس كورونا كوفيد 19 المستجد وظروف الإغلاق التى أثرت بدرجة كبيرة على نمو ايرادات شركات التأمين كافة فى تلك الفترة.

وتعاقدت شركة اللبنانية السويسرية تكافل مصر لتأمينات الحياة، مع شركة “فورى” للمدفوعات الإلكترونية بهدف تيسيير سداد الأقساط التأمينية منذ عدة شهور بغرض التخفيف على العملاء وتمكينهم من السداد فى أى وقت ومن أى مكان بالجمهورية.