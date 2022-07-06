«اللبنانية السويسرية لتأمينات الحياة» تحقق 258.2 مليون جنيه أقساطا فى 9 شهور

حققت الشركة اللبنانية السويسرية لتأمينات الحياة التكافلى- مصر 258.2 مليون جنيه أقساط خلال التسعة شهور الأولى من العام المالى 2022/2021، مقابل 194.9 مليون خلال الفترة المقابلة من العام الماضى، بمعدل نمو %32.

كشف محمود حنفى، العضو المنتدب للشركة، أن «اللبنانية السويسرية» سددت مطالبات لصالح عملائها بلغت 105.2 مليون جنيه بنهاية التسعة شهور الأولى (يوليو- مارس) من عام 2022/2021، مقارنة مع 104 ملايين بالفترة المقابلة من العام السابق، بنسبة ارتفاع طفيفة بلغت %1.

وأضاف حنفى أن صافى أرباح الشركة بلغ 6.3 مليون جنيه، مقابل 4.9 مليون، خلال فترتى المقارنة، بنمو يصل إلى %28.

وأشار إلى أن إجمالى استثمارات الشركة بلغ 192.2 مليون جنيه بنهاية مارس الماضى، مقابل 172.6 مليون بنهاية يونيو الماضى، وبنسبة ارتفاع %11، كما شهد إجمالى الأصول قفزة كبيرة بنحو %49 ليسجل 456.2 مليون جنيه، مقابل 306.3 مليون، خلال فترتى المقارنة على الترتيب.

وكشف عن ارتفاع إجمالى حقوق حملة الوثائق بالشركة إلى 157.5 مليون جنيه بنهاية مارس، مقارنة مع 107.9 مليون بنهاية يونيو الماضى، وبارتفاع نسبته %46، مشيرا إلى ارتفاع حقوق المساهمين متضمنة أرباح العام إلى 95.4 مليون جنيه مقابل 72.8 مليون خلال فترتى المقارنة، بنسبة ارتفاع %31.