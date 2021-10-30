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«اللبنانية السويسرية لتأمينات الحياة التكافلى» تعتزم افتتاح فرع المنصورة العام المقبل

الشركة لديها 8 فروع جغرافية حتى الان
مروة عبد النبي 8:02 م, السبت, 30 أكتوبر 21 8:02 م, السبت, 30 أكتوبر 21

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تعتزم الشركة اللبنانية السويسرية لتأمينات الحياة التكافلى إفتتاح فرع جديد العام المقبل بمحافظة الدقهلية بمدينة المنصورة.

وقال محمود حنفى ، العضو المنتدب اللبنانية السويسرية لتأمينات الحياة التكافلى ، إن شركته تعتزم افتتاح فرع جديد بمحافظة المنصورة.

وأشار حنفى إلى أن إفتتاح فرع المنصورة لتغطية قطاع عريض من العملاء بهذه المنطقة ممن فى حاجة إلى تأمينات متنوعة ومتعددة بنشاط الحياة.

التركيز على منتجات المشروعات الصغيرة والمتوسطة

وأوضح أن اللبنانية السويسرية لديها منتجات تأمينية على الحياة جاذبة تركز فى الوقت الحالى على ترويج وثائق المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتأمين الائتمان والتسهيلات –تامين حياة أصحاب القروض- ومنتجات التامين الطبى نظرا للإقبال غير المسبوق عليها.

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وأكد العضو المنتدب للبنانية السويسرية لتأمينات الحياة أن شركته إفتتحت حتى الان  8 فروع جغرافية أخرى بعدد من المحافظات أهمها فرعى القاهرة بالمعادى –الفرع الرئيس بجانب فرع اخر- ومدينة نصر وفرع مصر الجديدة بالقاهرة وفروع بمحافظات الإسكندرية وطنطا وأسيوط والدقى.

ولفت إلى أن إلى آخر فرع افتتحته بمحافظة الجيزة بحى الدقى نهاية يونيو الماضى وتستهدف منه 20 مليون جنيه أقساط أول عام.

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وتابع أن افتتاح فرع الدقى كان بغرض توسيع قاعدة عملائها وتعظيم حجم الأقساط التأمينية المستهدفة بها حيث تخطط لجلب

من 15-20 مليون جنيه منه خلال العام الاول من تواجده الفعلى فى السوق.

وعلى صعيد متصل سددت اللبنانية السويسرية  لتأمينات الحياة التكافلى لذوى وفيات فيروس كورونا بقيمة بلغت 11.6 مليون جنيه

منذ بداية الإغلاق فى مارس 2020 حتى نهاية اغسطس الماضى 2021.

جميع الوثائق تغطى كورونا ضد الوفاة

 ومن المعروف أن اللبنانية السويسرية كانت من أوائل شركات التأمين على الحياة التى خاطبت عملاءها عبر سائل الـ”SMS ” تفيد

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بتأكيد تغطية وثائقها المؤقتة وطويلة الأجل لحالات الوفاة نتيجة الإصابة بفيروس كورونا المستجد فقط وليس العلاج منه بعد مناقشة تغطيته.

فعليا مع شركات إعادة التأمين العالمية المتعاقد معها وعلى رأسها “جن رى” الأمريكية ذات التصنيف الأول “FIRES CLASS “.

وأكد حنفى أن جميع وثائق التأمين على “الحياة ” فى اللبنانية السويسرية مصر تكافل تشمل تغطية فيروس كورونا ضمن تغطياتها

الأساسية ولا توجد أية ملابسات فى هذا الشأن بالنسبة لعملائها طالما أن العميل كان منتظما فى سداد الأقساط التأمينية.

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بقلم مروة عبد النبي

صحفية إقتصادية - نائب رئيس قسم التأمين بجريدة المال

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