«اللبنانية السويسرية لتأمينات الحياة» تعتزم افتتاح فرع المهندسين قبل نهاية العام المالي الحالي

كشف محمود حنفى، العضو المنتدب لشركة اللبنانية السويسرية لتأمينات الحياة التكافلى، اعتزام شركته افتتاح فرع المهندسين بمحافظة الجيزة قبل نهاية العام المالى الحالى.

وقال حنفى إن اللبنانية السويسرية لتأمينات الحياة التكافلى نجحت، العام المالى الحالي، فى افتتاح فرع أسيوط بالصعيد.

وأشار إلى أن اللبنانية السويسرية لتأمينات الحياة التكافلى– مصر تمتلك حاليًّا 8 فروع، بخلاف المقر الرئيسى؛ أبرزها فى المعادى والإسكندرية وطنطا.

الشركة حققت 143.4 مليون جنيه أقساطًا في النصف الأول

على صعيد متصل أوضح محمود حنفى أن شركته حققت ارتفاعًا فى إجمالي محفظة استثماراتها إلى 170.4 مليون جنيه، خلال النصف الأول من العام المالى الحالي، مقابل 117.6 مليون جنيه في النصف الأول من العام المالى السابق، بارتفاع قدره 52.8 مليون جنيه، بنسبة نمو 44.9%.

وأوضح أن اللبنانية السويسرية لتأمينات الحياة حققت أقساطًا تأمينية 134.4 مليون جنيه، خلال النصف الأول من العام المالى الحالى، مقابل 122.8 مليون جنيه في النصف الأول من العام السابق، بزيادة 11.6 مليون جنيه، بمعدل نمو 9.4%.

وأضاف أن الشركة سدّدت تعويضات بقيمة 23.2 مليون جنيه، مقابل 20.8 مليون، خلال فترة المقارنة، بارتفاع 2.4 مليون جنيه، بنسبة 11.5%.

أصول اللبنانية تقفز إلى 272 مليون جنيه

وأشار إلى ارتفاع حقوق حمَلة الوثائق بقيمة 105 ملايين جنيه، مقابل 90 مليون جنيه، بزيادة 15 مليون جنيه، بنسبة نمو 16.7%.

ولفت إلى ارتفاع حجم الأصول عبر فترة المقارنة إلى 272 مليون جنيه، مقابل 219 مليونًا، بزيادة 53 مليون جنيه، بمعدل نمو 24.3%.

ومن المعروف أن الهيئة العامة للرقابة المالية أصدرت قبل أيام قرارًا بشأن تعديل المادة 7 من النظام الأساسى للشركة اللبنانية السويسرية تكافل– مصر، والتى نصّت بعد تعديلها على أن يتكون عدد أسهم الشركة إلى 10.37 مليون سهم، وقيمتها 103.7 مليون مسدَّدة بالكامل.

الزيادة فى رأس المال مدفوعة بالكامل

وتم تمويل الزيادة البالغة 18.3 مليون جنيه من المساهمين، ويضم هيكل الملكية اثنين من المستثمين الأفراد، بالإضافة إلى إحدى المؤسسات- شخصية إعتبارية- وجميعهم يحملون الجنسية اللبنانية.

ويضم هيكل المساهمين كلًّا من ميشيل فرعون، وبيرميشال ميشال فرعون، بالإضافة إلى شركة دلتا نير إيست هولدينج ”ش . م. ل”، وتبلغ نسبة المساهمة الأجنبية في هيكل ملكية اللبنانية السويسرية لتأمينات الحياة التكافلية، 100%.