اللبنانية السويسرية لتأمينات الحياة تستهدف 120 مليون جنيه أقساطًا

مروة عبدالنبى تستهدف الشركة "اللبنانية السويسرية" لتأمينات الحياة التكافلى "libano-suiss" أقساطا تأمينية بقيمة 120 مليون جنيه، نهاية يونيو المقبل، مقابل 80 مليونا جنيه للعام المالى الماضى. وقال محمود حنفى، العضو المنتدب للشركة، إنها عقدت الإثنين الماضى، جمعيتين عموميتين، غير عادية و عادية، ا



مروة عبدالنبى

تستهدف الشركة “اللبنانية السويسرية” لتأمينات الحياة التكافلى “libano-suiss” أقساطا تأمينية بقيمة 120 مليون جنيه، نهاية يونيو المقبل، مقابل 80 مليونا جنيه للعام المالى الماضى.

وقال محمود حنفى، العضو المنتدب للشركة، إنها عقدت الإثنين الماضى، جمعيتين عموميتين، غير عادية و عادية، الأولى : استهدفت عرض ميزاينة تقديرية حتى نهاية العام المالى الجارى، وخطتها للتمكن من تحقيق مستهدفاتها من الأقساط، وذلك من خلال التوسع الجغرافى بافتتاح فرعين جديدين بالمعادى و الإسماعيلية خلال العام الجارى، علاوة على امتلاكها حاليا فرعًا بمنطقة المعادى وآخر بمصر الجديدة وثالث بالإسكندرية.

وأكد “حنفى” اعتزامه تقديم 3 وثائق تأمين جديدة لهيئة الرقابة المالية فى أقرب وقت، لاعتمادهم لترويجهم العام الحالى، الأولى : منتج تأمين طب فردى والثانية: وثيقة تأمين حياة جماعى للشركات الصغيرة والمتوسطة، والثالثة : وثيقة تأمين على الحياة.

ولفت إلى أن الجمعية العمومية العادية استهدفت اعتماد الحساب الختامى للعام المالى الماضى، والذى تحققت فيه 80 مليون جنيه أقساطا تأمينية مقابل 54 مليونا جنيه للعام الماضى.

وأضاف أن إجمالى التعويضات التى سددتها الشركة بلغت 37 مليون جنيه للعام المالى الماضى، مقابل 28 مليونا للعام المالى السابق عليه.

وأشار إلى أن شركته عقدت جمعية عمومية غير عادية اليوم، وذلك لتسلم مهام منصبه رسميا بالشركة، وإعفاء بشار سواس من ذات المنصب، وذلك بحضور أعضاء مجلس إدارة الشركة، بالإضافة إلى اثنين من ممثلى هيئة الرقابة المالية، لافتا إلى أن الهيئة لم تبد أي ملاحظات على ميزاينة الشركة للعام المالى الماضى.

وقال إن شركته لديها خبرة كبيرة فى تأمينات الحياة والتأمين الطبى والتأمينات العامة فى الوطن العربى، وتتعامل مع شركة “Munich Re ” السويسرية، للتأمينات الفردية، أما إعادة تأمين الجماعي، فتسندها لشركة “Hanover Re” الألمانية.

وأوضح أن المجموعة اللبنانية السويسرية، لديها تاريخ طويل منذ 1959 وخبرة أكثر من 50 عاما في مجال التأمين و توجد المجموعة اللبنانية السويسرية في 7 دول في المنطقة العربية لتشمل لبنان، السعودية، الإمارات، البحرين ، قطر، الكويت ، الأردن وآخرها مصر خاصة باعتبارها دولة جاذبة للاستثمار العربى والأجنبى .