اللبنانية السويسرية لتأمينات الحياة تفتتح فرع أسيوط الشهر المقبل

الشركة تستهدف من فرع مدينة نصر 10 ملايين جنيه فى العام الأول من تواجده بالسوق المصرية

كشف محمود حنفى، العضو المنتدب لشركة “اللبنانية السويسرية” لتأمينات الحياة التكافلى، عن اعتزام شركته فتح فرع أسيوط بالصعيد الشهر المقبل

وقال حنفى إن اللبنانية السويسرية لتأمينات الحياة التكافلى تعتزم افتتاح 3 فروع جديدة العام المالى الجارى

أضاف أن اللبنانية السويسرية لتأمينات الحياة التكافلى افتتحت فرعى مدينة نصر ومصر الجديدة بمحافظة القاهرة العام المالى الماضى وهما الفرعين السادس والسابع للشركة.

وأوضح أن شركته تستهدف من فرع مدينة نصر 10 ملايين جنيه فى العام الأول من تواجده بالسوق المصرية.

أضاف أن أبرز الوثائق التى سيتم ترويجها عبر فرع مدينة نصر التابع للشركة اللنبانية السويسرية وثائق التأمين على الحياة الفردى والمرتبطة بوحدات إستثمارية والطبى الفردى.

وأشار إلى أن اللبنانية السويسرية لتأمينات الحياة التكافلى – مصر تمتلك حاليا 7 فروع بخلاف المقر الرئيسى أبرزها فى المعادى والإسكندرية والمهندسين وطنطا.

ومن المعروف أن اللبنانية السويسرية بصدد عمل العديد من التوسعات التى يتم لها التخطيط فى الفترة المقبلة مثل طرح منتج تأمين طبى فردى جديد ومنتج تأمين على المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى استهداف فتح فروع جديدة كالصعيد ومحافظات أخرى تحت الدراسة، فضلًا عن اختراق الإصدار الإلكترونى لتعزيز فرص نمو الشركة المستقبلى خلال الـ3 أشهر المقبلة.

وتعمل الشركة جاهدة على استمرار الزيادات التدريجية السنوية لرأس المال حتى يصل إلى 150 مليونًا سيتم تمويلها فيما بعد من الأرباح ليتوافق مع متطلبات قانون التأمين الجديد المزمع إقراره من البرلمان قريبًا والذى نص على أن يكون الحد الأدنى لرأسمال شركات التأمين على الحياة 150 مليون جنيه.

ويصل حجم رأسمال اللبنانية السويسرية حاليا الى 103.5 مليون جنيه يتم زيادتها تدريجيا مقابل 85 مليون جنيه العام الماضى موزعة علي 10.370.000 سهم، بقيمة إسمية تصل الي 10 جنيهات مصري لكل سهم.

ويضم هيكل المساهمين كلِ من، ميشيل فرعون، ولوسيان اوسيان جوزيف لطيف، وشركة دلتا نير إيست هولدينج ” ش . م. ل ” ، وتبلغ نسبة المساهمة الأجنبية في هيكل ملكية اللبنانية السويسرية لتأمينات الحياة التكافلية، 100%.