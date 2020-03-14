اللبنانية السويسرية لتأمينات الحياة تجلب 170 مليون جنيه أقساط فى 8 شهور

اللبنانية السويسرية حققت أكثر من 60% من المستهدف منها العام الجارى

حققت اللبنانية السويسرية لتأمينات الحياة التكافلى أقساط تأمينية بقيمة 170 مليون جنيه بنهاية شهر فبراير الماضى .

وقال محمود حنفى العضو المنتدب لشركة اللبنانية السويسرية لتأمينات الحياة التكافلى إن شركته حققت 170 مليون جنيه أقساط تأمينية خلال الـ8 شهور الماضية بما يمثل أكثر من 60% من المستهدف.

ولفت حنفى إلى أن اللبنانية السويسرية تخطط لجلب 300 مليون جنيه أقساط تأمينية بنهاية العام المالى الحالى مقابل 207 مليون جنيه للعام الماضى.

موافقة مرتقبة لوثيقة المشروعات المتوسطة والصغيرة

وأكد أن شركته تنتظر موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على أول منتج صممته للمشروعات المتوسطة والصغيرة خلال الإسبوع المقبل تقريبا وذلك بعد أن تم إستيفاء كافة متطلبات الهيئة الفنية والرد على كافة إستفساراتها.

وأشار إلى أن هذا المنتج سيلاقى إقبال كبير خاصة وانه يوفر التغطية التأمينية على الحياة بدءآ من 50 شخص

وأوضح العضو المنتدب لشركة اللبنانية السويسرية لتأمينات الحياة أن هذا المنتج الهدف منه اختراق المحافظات النائية لما فيها من فرص تأمينية كثيرة.

وتابع أن شركته تخطط لإفتتاح فرع الصعيد العام المقبل لوجود العديد من المشروعات المتوسطة والصغيرة فيها ستكون سبب لجذب شريحة جديدة من العملاء

افتتاح الفرع السادس للشركة قبل شهرين

ولفت إلى أن شركته افتتحت قبل شهرين فرعها السادس بمنطقة مدينة نصر بالقاهرة وتستهدف منه 10 ملايين جنيه فى العام الأول من تواجده بالسوق المصرية.

وأضاف أن أبرز الوثائق التى سيتم ترويجها عبر فرع مدينة نصر التابع للشركة اللنبانية السويسرية وثائق التأمين على الحياة الفردى والمرتبطة بوحدات إستثمارية والطبى الفردى.

وأشار إلى أن اللبنانية السويسرية لتأمينات الحياة التكافلى – مصر تمتلك حاليا 6 فروع بخلاف المقر الرئيسى أبرزها فى المعادى والإسكندرية والمهندسين وطنطا.

الزيادات المقبلة فى رأس المال من الأرباح والمساهمين

وتطرق حنفى إلى الزيادات التدريجية لرأسمال شركته كاشفا عن رفعه إلى 150 مليون جنيه خلال العامين المقبلين.

وأشار إلى أن رأس المال الحالى لشركته 103.5 مليون جنيه وهو فى حاجة إلى زيادة تقدر 47 مليون جنيه سوف يكون هناك جزء كبير منها من الأرباح السنوات المقبلة وجزء من المساهمين ليتوافق مع متطلبات قانون التأمين الجديد المنتظر إقراره من البرلمان.