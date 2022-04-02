«اللبنانية السويسرية حياة» تحصد 133 مليون جنيه أقساط التأمين الطبي حتى فبراير

كشفت الدكتورة دينا جميل الرئيس التنفيذى لقطاع الأعمال بالشركة اللبنانية السويسرية لتأمينات الحياة التكافلى مصر عن حصاد شركتها 133 مليون جنيه أقساطاً بفرع التأمين الطبى حتى نهاية فبراير الماضى، مقابل 127 مليونا بنهاية العام المالى الماضى كله.

وقالت الرئيس التنفيذى لقطاع الأعمال بالشركة إن اللبنانية السويسرية لتأمينات الحياة تستهدف 200 مليون جنيه أقساطا بفرع التأمين الطبى بنهاية يونيو المقبل مقابل 160 مليون جنيه للعام الماضى.

وأضافت أن شركتها قادرة على تحقيق مستهدفاتها الموضوعة بخطة الشركة للعام المالى الجارى بفرع التأمين الطبى لعدة أسباب أهمها قوة أداء الشركة فى هذا الفرع، علاوة على تنوع المنتجات التأمينية الطبية، فضلا عن خدمة ما بعد البيع.

وأوضحت أن الشركة ترتكز فى استراتيجيتها خلال الفترة المقبلة على تنوع منتجاتها ووسائل التسويق الخاصة بوثائق التأمين الطبى كالبيع المباشر والتعاقد مع شركات الوساطة التأمينية وغيرها.

وأشارت إلى أن الشركة تتجه حاليا للتسويق والإصدار والتحصيل الإلكترونى وتنشيط البيع بالتجزئة لقدرته الفائقة على استقرار محافظ الشركات بصفتها منتجات طويلة الأجل بجانب التأمين الجماعى الذى يعمل على تعظيم حجم المحفظة فى كل الأوقات، خاصة الأزمات.

ومن المعروف أن إجمالى أصول اللبنانية السويسرية – تكافل مصر لتأمينات الحياة يتخطى 320 مليون جنيه بنهاية العام المالى الماضى مقابل 219.1 مليون العام السابق عليه بزيادة 107.8 مليون، بنسبة نمو %49.2.

وبلغت إجمالى استثمارات اللبنانية السويسرية 172.5 مليون جنيه، مقابل 117.6 مليون بزيادة 54.9 مليون، وبنسبة ارتفاع %31.8.

وحققت اللبنانية السويسرية تكافل مصر –حياة أرباحًا بقيمة بلغت 9.7 مليون جنيه، مقابل 1.4 مليون عبر نفس فترة المقارنة.

وبلغت حصيلة الأقساط التأمينية 261.8 مليون جنيه بنهاية العام المالى الماضى، مقابل 255.7 مليون العام المالى السابق، بارتفاع قدره 6.1 مليون جنيه، وبنسبة زيادة %2.4 فيما تم سداد 145.3 مليون جنيه إجمالى تعويضات بنهاية العام المالى الماضى، مقابل 137.1 مليون بالعام السابق، بزيادة 8.2 مليون، بارتفاع نسبته %6.