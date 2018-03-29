اللبنانية السويسرية- تكافل تؤمن معاش 18 ألف طبيب بالغربية

مروة عبد النبى أبرمت اللبنانية السويسرية لتأمينات الحياة التكافلى، اليوم الخميس، بروتوكول تعاون مع عدد من الأطباء بالنقابة الفرعية بالغربية يقضى بتأمين المعاش التكميلى لهم. وقال محمد فؤاد فرحات، رئيس إدارة البيع الموازى بالشركة، إنه تم التعاقد مع 18 ألف…

مروة عبد النبى

أبرمت اللبنانية السويسرية لتأمينات الحياة التكافلى، اليوم الخميس، بروتوكول تعاون مع عدد من الأطباء بالنقابة الفرعية بالغربية يقضى بتأمين المعاش التكميلى لهم.

وقال محمد فؤاد فرحات، رئيس إدارة البيع الموازى بالشركة، إنه تم التعاقد مع 18 ألف طبيب وأسرهم بقسط شهرى يبدأ من 85 جنيهًا، كاشفًا أن المعاش الشهرى للطبيب يبدأ من 2000 عند خروجه على المعاش.

ولفت فرحات إلى أن الوثيقة تنص على تغطية الطبيب تأمينيًا بمبلغ 100 ألف جنيه فى حالة الوفاة، وحساب الاستثمار فى السنة التى حدثت فيها الوفاة.

وأكد أن معاش الطبيب يمكن زيادته عن ألفى جنيه حسب رغبة الطبيب وحسب قيمة الاشتراك، لافتًا إلى أن التعاقد تم بشكل فردى لكل طبيب على حدة بالمكان المخصص لشركة التأمين بالنقابة، عن طريق ممثل التعاقدات الموجود به لأجل الأطباء.

ويعرف “المعاش التكميلى” بأنه وثيقة اختيارية يصدرها العميل بمحض إرادته لضمان مستوى مادى ثابت له ولذويه فى حال بلوغه سن المعاش أو الوفاة أو العجز الكلى المستديم، ويستطيع إصدارها من سن 21 – 65 عامًا، ولا يهم شركة التأمين معرفة مصدر دخله، طالما أن مبلغ تأمين بوليصة التأمين معقول، والقسط المدفوع مقبول، وفى حال وجود مايخالف ذلك لابد أن تبحث الشركة عن مصدر الدخل للتحقق منه للتأكد من عدم وجود شبهة غسيل أموال.

ولا يشترط فى وثيقة المعاش التكميلى عمل العميل بالقطاعين العام أوالخاص، لاحتمالية أن يكون من أصحاب الأعمال الحرة على ألا تقل مدة الوثيقة عن 10سنوات، ويمكنها أن تصل إلى 25-35 سنة شريطة أن يكون متفقًا عليه بين العميل وشركة التأمين لأنه كلما طالت مدة الوثيقة كلما كان مبلغ التأمين كبيرا والقسط المدفوع بسيطًا وغير مرهق لكاهل العميل، باعتبار أن طول المدة سيمكن شركته من استثمار المبلغ لمدة طويلة تساعدها على الوفاء بالتزاماتها تجاهه.

وفى سياق متصل، كشف رئيس قطاع البيع الموازى باللبنانية السويسرية، أن شركته قررت بشكل رسمى رعاية كل المؤتمرات التى تعقدها نقابة الأطباء بمحافظة الغربية، وذلك لنشر الوعى التأمينى بالمحافظة وخاصة للأطباء.