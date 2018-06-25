«اللبنانية السويسرية» تفوز بعقد «مهندسى» كفر الشيخ

مروة عبد النبى فازت الشركة اللبنانية السويسرية – تكافل مصر، بعقد التأمين على أعضاء نقابة المهندسين بكفر الشيخ، لتوفير تغطية المعاش التكميلى أومكافأة نهاية الخدمة للمهندسين عند بلوغهم سن 60 عاماً.وقال المهندس محمد ربيع، الأمين العام لنقابة المهندسين بكفر الشيخ، إنه تم التعاقد مع &laqu

مروة عبد النبى



فازت الشركة اللبنانية السويسرية – تكافل مصر، بعقد التأمين على أعضاء نقابة المهندسين بكفر الشيخ، لتوفير تغطية المعاش التكميلى أومكافأة نهاية الخدمة للمهندسين عند بلوغهم سن 60 عاماً.

وقال المهندس محمد ربيع، الأمين العام لنقابة المهندسين بكفر الشيخ، إنه تم التعاقد مع «اللبنانية السويسرية» للتأمين الفردى بنقابة المهندسين وأسرهم بكفر الشيخ، بطريقة «البيع الموازى»، والبالغ عددهم 12500 مهندس.

وأكد أن الشركة فازت بعقد التأمين التكميلى للمعاش أومكافأة نهاية الخدمة من خلال وثيقة «وعد الاستقرار« بنقابة المهندسين، بعد منافسة مع شركتى «الدلتا» لتأمينات الحياة، والشركة «المصرية الإماراتية» لتأمينات الحياة التكافلى.

وأشار إلى أن التأمين الفردى على المهندسين بالنقابة متعدد الشرائح وليس موحدا، فهويمنح للعضومكافأة نهاية خدمة تبدأ من 250 ألفا وحتى 2.7 مليون جنيه، أو معاشا شهريا بالإضافة إلى المعاش الحكومى الذى يتقاضاه عند نهاية الخدمة.

وأضاف أن نقابة المهندسين تستهدف التأمين على 10 آلاف مهندس خلال السنة الأولى، على أن تستكمل باقى الأعضاء فى العام التالى للتعاقد.

وتضمن تغطية «المعاش التكميلى» توفير دخل مادى ثابت للمستفيد فى حال بلوغه سن المعاش أوالإصابة بعجز كلى مستديم، أواستفادة الورثة من الميزة التأمينية فى حال الوفاة، ويمكن إصدارها من سن 21 حتى 65 عاما، ولا يهم شركة التأمين معرفة مصدر دخله، طالما كان مبلغ تأمين بوليصة التأمين معقولا، والقسط المدفوع مقبولا، وفى حال وجود ما يخالف ذلك يتعين أن تبحث الشركة عن مصدر الدخل، للتأكد من عدم وجود شبهة غسيل أموال.

فى سياق مواز، قال محمد فرحات، رئيس إدارة البيع الموازى باللبنانية السويسرية، إن شركته افتتحت مقرا للبيع الموازى بنقابة المهندسين، لتقديم الخدمات التأمينية لكل أعضاء النقابة.

ولفت إلى صرف المكافأة للعميل عند نهاية المدة أوالوفاة بحادث أوالوفاة الطبيعية، علاوة على مبلغ الحماية التأمينية، مضافا إليه حساب الاستثمار فى سنة الوفاة.

و«البيع الموازى»، هوتفاوض مباشر بين شركة التأمين ومجلس إدارة المكان المراد التأمين على أعضائه أوالعاملين فيه – نقابات أوأندية – وتحديد مكان لشركة التأمين به، تقوم الأخيرة بتجهيزه من أجهزة وأثاث، وتخصيص عضو جهاز تسويقى تابع لها، للقيام بشرح الوثيقة وإقناع العميل بمزاياها وتحديد مايناسبه ثم إصدارها.

وقال محمد أحمد بهى، رئيس المبيعات بالشركة اللبنانية السويسرية – تكافل مصر، إنه تم توقيع عقد التأمين الفردى مع المهندس عبد السميع يوسف نقيب المهندسين، لتقديم خدمات النقابة لهم من خلال توفير التغطية التأمينية التكافلية لهم من خلال منتج وعد الاستقرار من خلال افتتاح أول فروع البيع الموازى بها، وجار افتتاح نقابات أخرى وفروع لنقابة المهندسين ذاتها.