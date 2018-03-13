اللبنانية السويسرية تطرح التأمين الطبى والحياة للصغيرة والمتوسطة أبريل المقبل

مروة عبد النبى:تعتزم الشركة "اللبنانية السويسرية" لتأمينات الحياة التكافلى طرح وثيقتى التأمين الطبى والحياة للشركات الصغيرة والمتوسطة، خلال شهر أبريل المقبل.وقال محمود حنفى، العضو المنتدب "للبنانية السويسرية"، إن شركته انتهت بالفعل من وضع كل ملامح وثيقتى الطبى والحياة للشركات الصغيرة والمتوسطة



مروة عبد النبى:

تعتزم الشركة “اللبنانية السويسرية” لتأمينات الحياة التكافلى طرح وثيقتى التأمين الطبى والحياة للشركات الصغيرة والمتوسطة، خلال شهر أبريل المقبل.

وقال محمود حنفى، العضو المنتدب “للبنانية السويسرية”، إن شركته انتهت بالفعل من وضع كل ملامح وثيقتى الطبى والحياة للشركات الصغيرة والمتوسطة علاوة على الاتفاق مع معيدى التأمين المتعامل معهم لإعادة خطر هذه الوثائق لديهم.

وأوضح حنفى أن الوثيقتين سيتم إرسالهما بالفعل لهيئة الرقابة المالية الأسبوع المقبل بغرض اعتمادهما وطرحهما أواخر أبريل، مضيفا أن هذه الوثائق تغطى الاحتياجات الطبية الأساسية للعاملين بالشركات الصغيرة والمتوسطة وكذلك تأمينات الحياة.

ولفت إلى أن هذه الوثائق تتناسب تماما مع الشركات متواضعة الحجم والتى بها عدد معين من العاملين يمكن توفير التغطيات التأمينية الأساسية لهم.

وأشار إلى أن عقود التأمين الجماعى بالشركة شهدت نموًا كبيرًا، حيث بلغ إجمالى العقود التى أبرمتها الشركة خلال الـ3 شهور الماضية فقط 273 عقدا، بالإضافة إلى 350 وثيقة تأمين فردى خلال نفس المدة.

وأكد أن “libano-suiss” تستهدف حصيلة أقساط كلية بقيمة 120 مليون جنيه نهاية يونيو المقبل مقابل 80 مليون جنيه للعام المالى الماضى، مؤكدًا أن الشركة ستتخطى حجم الأقساط التأمينية المخطط لها وذلك بسبب النمو المطرد فى الأعمال خلال المدة الماضية إلى الآن.

وأشار إلى أن شركته افتتحت بالفعل فرع المعادى الأسبوع الماضى وهو الثانى بذات المنطقة بخلاف المقر الرئيسى الكائن بها أيضا، مشيرا إلى أن شركته تخطط لفتح فرع جديد بمنطقة المهندسين أو طنطا لكن لم تحسم الأولوية لأي منهما حتى الآن.