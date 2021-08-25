«اللبنانية السويسرية» تسدد 11.6 مليون جنيه تعويضات لمتضررى «كورونا»

منذ بدء الإغلاق العام الماضى وحتى الآن

سددت الشركة اللبنانية السويسرية ـ مصر تكافل لتأمينات الحياة تعويضات لذوى وفيات فيروس كورونا بقيمة بلغت 11.6 مليون جنيه.

وكشفت نهال محمد، رئيس قطاع العمليات الفنية باللبنانية السويسرية لتأمينات الحياة، أن شركتها سددت تعويضات لذوى المتوفين بفيروس كورونا من المؤمن لهم منذ بداية الإغلاق فى مارس 2020 وحتى الآن بقيمة تجاوزت 11.6 مليون جنيه.

وقالت نهال محمد إن اللبنانية السويسرية كانت من أوائل شركات التأمين على الحياة التى خاطبت عملاءها عبر سائل الـ«SMS» التى تفيد بتأكيد تغطية وثائقها المؤقتة وطويلة الأجل لحالات الوفاة نتيجة الإصابة بفيروس كورونا المستجد فقط وليس العلاج منه.

وأضافت رئيس قطاع العمليات الفنية أن شركتها ناقشت بالفعل شركات إعادة التأمين العالمية المتعاقد معها وعلى رأسها «جن رى» الأمريكية ذات التصنيف الأول «FIRES CLASS».

وأوضحت أن جميع وثائق التأمين على الحياة فى اللبنانية السويسرية ـ مصر تكافل تشمل تغطية فيروس كورونا ضمن تغطياتها الأساسية ولاتوجد أية ملابسات فى هذا الشأن بالنسبة لعملائها طالما أن العميل كان منتظما فى سداد الأقساط التأمينية.

ومن المعروف أن اللبنانية السويسرية لتأمينات الحياة حققت أقساطا تأمينية بقيمة 265 مليون جنيه بنهاية يونيو الماضى، فيما تستهدف 370 مليون جنيه العام المالى الجارى، وذلك لتخطيطها افتتاح 3 فروع جغرافية جديدة فى محافظات الشرقية والمنصورة وإحدى محافظات الصعيد، إضافة إلى الإصدار الإلكترونى والدخول فى تسويق منتجاتها بالبنوك عبر ما يعرف بـ«التأمين البنكى». وتعتزم الشركة تصميم منتج تأمين حياة استثمارى فردى لطرحه العام المالى الحالى، مستهدفا تغطية فئة العملاء الحاصلين على قروض من البنوك بتكلفة زهيدة ويمنح العميل عائدا استثماريا مع توفير أنظمة متعددة للدفع عند إصدار الوثيقة عبر الشركة أو البنك أو شركات التحصيل الإلكترونى