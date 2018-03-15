اللبنانية السويسرية تستهدف 230 مليون جنيه أقساطًا فى 2020

مروة عبد النبىتستهدف الشركة اللبنانية السويسرية لتأمينات الحياة التكافلى، أقساطًا تأمينية بقيمة 230 مليون جنيه فى 2020 المقبل، بزيادة 55 مليون جنيه عن المستهدف فى 2019.وقال محمود حنفى، العضو المنتدب للشركة، إن مجلس الإدارة انعقد بداية الأسبوع الجارى، وناقش عددًا من الموضوعات الهامة، أبرزها مستهد

مروة عبد النبى

تستهدف الشركة اللبنانية السويسرية لتأمينات الحياة التكافلى، أقساطًا تأمينية بقيمة 230 مليون جنيه فى 2020 المقبل، بزيادة 55 مليون جنيه عن المستهدف فى 2019.

وقال محمود حنفى، العضو المنتدب للشركة، إن مجلس الإدارة انعقد بداية الأسبوع الجارى، وناقش عددًا من الموضوعات الهامة، أبرزها مستهدفات العامين المقبلين، والتوسعات المفترض القيام بها في كافة الاتجاهات.

وأشار إلى أن مجلس الإدارة وافق على فتح 4 فروع جغرافية جديدة للشركة، فى عدد من محافظات الجمهورية، وفقًا لما يتحدد وحسب الحاجة الملحة.

وأضاف أن الشركة فى حاجة لفتح فرعين جديدين العام المالى المقبل، فى محافظة أسيوط بالصعيد، وفرع آخر بإحدى مدن القناة، فضلًا عن فرعى طنطا أو المهندسين بالجيزة، المقرر افتتاحهما قبل العام المالى الجارى.

وأوضح أن اللبنانية السويسرية تكافل – مصر اجتازت خطوات جادة وإيجابية فى مفاوضات التأمين البنكى بالشركة، وسيتم الإعلان عنها قريبًا لبدء العمل الفعلى العام المقبل، وفقًا لتصريحات العضو المنتدب.

ولفت إلى أنه تم طرح كافة الوثائق التأمينية التى ترغب الشركة فى الحصول على الموافقة عليها من هيئة الرقابة المالية، مثل منتج مصروفات تأمين تعليم الأبناء، بالإضافة إلى منتج التأمين الطبى على الشركات الصغيرة والمتوسطة، علاوة على منتجى تأمين حياة مؤقت وآخر طويل الأجل.

ولفت إلى أنه تمت مناقشة المجلس فى حول تسعير كافة المنتجات التأمينية بشكل عادل، وأخذ الرأى الفنى فيها من هيئة الرقابة المالية، الذى تم فعليًا أول أمس.