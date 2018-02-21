اللبنانية السويسرية ترفع رأسمالها إلى 80 مليون جنيه

مروة عبد النبى وافق مجلس إدارة شركة "اللبنانية السويسرية" لتأمينات الحياة التكافلى «libano-suiss» على رفع رأسمالها المدفوع إلى 80 مليون جنيه، مقابل 65 مليونا حاليا. وقال محمود حنفى، العضو المنتدب للشركة، إن الزيادة المقررة، سيتم ضخها قبل نهاية يونيو المقبل، على أن يتم تمويلها من المسا

مروة عبد النبى

وافق مجلس إدارة شركة “اللبنانية السويسرية” لتأمينات الحياة التكافلى «libano-suiss» على رفع رأسمالها المدفوع إلى 80 مليون جنيه، مقابل 65 مليونا حاليا.

وقال محمود حنفى، العضو المنتدب للشركة، إن الزيادة المقررة، سيتم ضخها قبل نهاية يونيو المقبل، على أن يتم تمويلها من المساهمين، وبنفس نسب مساهماتهم، مشيرا إلى أن الزيادة، تستهدف خدمة التوسعات المستقبلية، على المستوى الفنى وانتشار التغطيات على المستوى الجغرافى من خلال إنشاء الفروع.

وأكد أن “اللبنانية السويسرية” حققت 80 مليون جنيه أقساطا مباشرة خلال الشهور السبعة الأولى من العام المالى الجارى (2018/2017)، فى الفترة من أول يوليو 2017 حتى نهاية يناير الماضى، وتسعى إلى زيادة تلك الحصيلة إلى 120 مليونا، بنهاية العام المالى الحالى، فى يونيو المقبل، مقابل 80 مليونا أقساطا محققة فى العام المالى الماضى (2017/2016).

وتوقع أن تتجاوز الحصيلة المستهدفة لأسباب لها علاقة بزيادة العمليات الجديدة، كاشفا عن افتتاح فرع جديد للشركة الأسبوع المقبل بمنطقة المعادى، وهو الثانى على مستوى القاهرة الكبرى.

ولدى “اللبنانية السويسرية” 4 فروع، بخلاف المركز الرئيسى، وتسعى إلى إنشاء فرعين جديدين بالمهندسين والإسماعيلية قبل نهاية يونيو المقبل.

وأكد “حنفي” أن شركته تعتزم ترويج 3 منتجات تأمينية جديدة قبل نهاية العام المالى الجارى، الأول: خاص بالتأمين الطبى الفردى، و الثانى: طبى وحياة جماعى للشركات الصغيرة والمتوسطة، والثالث: منتج تأمين حياة.