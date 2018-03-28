اللبنانية السويسرية تدرس تصميم منتج تأمين طبى فردى مع جلوب ميد

مروة عبد النبى تعكف الشركة اللبنانية السويسرية لتأمينات الحياة التكافلى، اليوم الأربعاء، على عمل منتج تأمين طبى فردى جديد تتم مناقشته مع شركة "جلوب ميد" للرعاية الصحية، التى تدير لها محفظة الطبى بنظام الطرف الثالث فى العملية التأمينية والمعروف بالـ"TPA".…

مروة عبد النبى

تعكف الشركة اللبنانية السويسرية لتأمينات الحياة التكافلى، اليوم الأربعاء، على عمل منتج تأمين طبى فردى جديد تتم مناقشته مع شركة “جلوب ميد” للرعاية الصحية، التى تدير لها محفظة الطبى بنظام الطرف الثالث فى العملية التأمينية والمعروف بالـ”TPA”.

وقال محمود حنفى، العضو المنتدب لشركة “Lebano-suiss” تكافل – مصر، إن شركته تعكف على تصميم المنتج الطبى الفردى لإرساله لهيئة الرقابة المالية، الشهر المقبل، بغرض اعتماده قبل نهاية العام المالى الجارى.

وأوضح أن شركته تدرس مع “جلوب ميد” للرعاية الطبية كيفية تسويق هذا المنتج ومزاياه لوضع الشكل النهائى له، وفقًا للخبرات التى تضمها الأخيرة ووجوب الاستفادة منها مع إمكانية بيعه أون لاين.

وأضاف أن شركته كانت تستهدف 70 مليون جنيه أقساطًا، بنهاية العام المالى الحالى، بفرع التأمين الطبى مقابل 40 مليون جنيه، للعام المالى الماضى، لكن نمو حجم الأعمال بالفرع وكثافة إبرام العقود الطبية التى أبرمتها الشركة ينذر بنمو تتجاوز نسبته 50%، خاصة بعد تحسن أسعاره.

وأشار إلى أن نشاط الفردى يشهد نشاطًا كبيرًا فى الفترة الجارية بالشركة، وتم بيع أكثر من 500 وثيقة خلال الـ4 شهور الماضية فقط، وتحصيل أكثر من 4 ملايين جنيه بإدارة الطبى من أول ديسمبر حتى نهاية فبراير الماضى.

ولفت إلى أن شركته لديها أكثر من 273 عقد تأمين جماعى، فضلاً عن قرب انتهاء التفاوض مع عدد من المؤسسات لإبرام تعاقدات جديدة معها.