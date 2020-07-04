«اللبنانية السويسرية» تحصد 250 مليون جنيه أقساطًا تأمينية حتى منتصف يونيو

كشف محمود حنفى، العضو المنتدب لشركة اللبنانية السويسرية لتأمينات الحياة التكافلى، عن ارتفاع حصيلة الأقساط التأمينية بشركته إلى 250 مليون جنيه حتى منتصف يونيو الماضى.

وقال حنفى إن اللبنانية السويسرية تكافل مصر لتأمنيات الحياة كانت تخطط، من العام الماضى، لتحقيق 300 مليون جنيه بنهاية العام المالى 2020.

191.6 مليون أقساط اللبنانية السويسرية بنهاية الربع الثالث

وأكد أن المؤشرات الأولية تشير إلى قدرة تحقيق اللبنانية السويسرية لتأمينات الحياة على تحقيق هذا المستهدف فعليًّا بنهاية العام، لكن لم يتم حصر الخمسة عشر يومًا الأخيرة حتى الآن.

ولفت إلى أن اللبنانية السويسرية تكافل مصر لتأمينات الحياة حققت أقساطًا بقيمة 191.6 مليون جنيه، مقابل 155.7 مليون جنيه خلال الربع الثالث من العام المالى الحالى، بزيادة 35.9 مليون، بنسبة زيادة قدرها 23%.

وأوضح أن شركته سدَّدت تعويضات خلال الـ9 شهور الماضية بقيمة 96.8 مليون جنيه، مقابل 66.6 مليون جنيه للفترة المقابلة من العام السابق، بزيادة قدرها 30.2 مليون جنيه، بنمو قدره 45%.

وبلغ العائد على استثمارات اللبنانية السويسرية تكافل مصر 5 ملايين جنيه، مقابل 2.7 مليون خلال فترة المقارنة نفسها.

وسجلت الأصول الثابتة ارتفاعًا قدره 4.2 مليون جنيه، مقابل 3.4 مليون جنيه.

وأشار العضو المنتدب لـ”اللبنانية السويسرية لتأمينات الحياة التكافلى– مصر”، إلى أن شركته حققت 68.8 مليون جنيه أقساطًا تأمينية فى 3 شهور فقط– من أول يناير حتى نهاية مارس- فى العام المالى الحالي.

الشركة تسدد 34.5 مليون جنيه خلال 3 شهور

ولفت إلى أن اللبنانية السويسرية حققت فى الـ3 شهور الماضية 68.8 مليون جنيه أقساطًا تأمينية من إجمالى 191 مليون جنيه حققتها الشركة بدءًا من العام المالى الجديد، خلال 9 شهور.

وأوضح أن الشركة حققت 68.8 مليون جنيه أقساطًا تأمينية خلال الربع الثالث منفردًا بالعام المالى الحالى، مقابل 64.5 مليون جنيه حققتها الشركة من إجمالى 155.5 مليون جنيه العام المالى الماضى.

وتابع أن شركته سددت تعويضات خلال الـ3 شهور الماضية– الربع الثالث فقط– بقيمة 34.5 مليون جنيه، مقارنة بـ24.5 مليون.

على صعيد متصل أوضح حنفى أن اللبنانية السويسرية لتأمينات الحياة التكافلى حققت حصيلة أقساط كلية 207 ملايين جنيه بنهاية يونيو الماضى، مقابل 125 مليونًا في العام السابق عليه بنمو 67%.

توسعات مرتقبة فى الفروع ومنتجات جديدة تلوح فى الأفق

ومن المعروف أن اللبنانية السويسرية بصدد عمل العديد من التوسعات التى يتم لها التخطيط حاليًّا مثل طرح منتج تأمين طبى فردى جديد ومنتج تأمين على المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى استهداف فتح فروع جديدة كالصعيد ومحافظات أخرى تحت الدراسة، فضلًا عن اختراق الإصدار الإلكترونى لتعزيز فرص نمو الشركة المستقبلى خلال الـ3 أشهر المقبلة.

وتعمل الشركة جاهدة على استمرار الزيادات التدريجية السنوية لرأس المال حتى يصل إلى 150 مليونًا سيتم تمويلها فيما بعد من الأرباح ليتوافق مع متطلبات قانون التأمين الجديد المزمع إقراره من البرلمان قريبًا والذى نص على أن يكون الحد الأدنى لرأسمال شركات التأمين على الحياة 150 مليون جنيه.