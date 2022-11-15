اللائحة التنفيذية لسيارات المغتربين تمنح الشركات فرصة الاتجار فى «المناطق الحرة»

قال منتصر زيتون، عضو الشعبة العامة للسيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن اللائحة التنفيذية لقانون استيراد المركبات للمقيمين بالخارج أعطت فرصة للشركات المحلية(وكلاء – موزعون) باستيراد وبيع طرازاتهم خاصة بعد السماح للمغتربين بالشراء من المناطق الحرة.

وتوقع زيتون أن تشارك بعض شركات السيارات التى لديها مناطق حرة فى توفير وبيع الطرازات للمغتربين، بجانب تقديم بعض امتيازات الضمان وخدمات ما بعد البيع فى المراكز المعتمدة، موضحا أن ذلك الإجراء بمثابة فرصة كبيرة للوكلاء للإفراج عن الشحنات المحتجزة لديهم والتعاقد على اخرى جديدة خلال الفترة المقبلة.

وأكد أن اللائحة التنفيذية للقانون تضمنت تيسيرات للمغتربين للمقبلين على شراء المركبات بعد السماح لهم باستيرادها من الخارج بشرط عدم الإخلال بقواعد الاتفاقيات الدولة، قائلًا: «يحق للمواطن جلب أى سيارة منتجة فى أوروبا حال وجود إقامة سارية بإحدى الدول بها».

واستبعد «زيتون» استغلال البعض قانون السماح باستيراد المركبات للمقيمين بالخارج فى عمليات الاتجار بعد الافراج الجمركى عنها خاصة بعد الاشتراطات التى حددتها لائحته التنفيذية وتتضمن ضرورة تقديم المواطن كشف حساب بنكى لمدة لا تقل عن 6 أشهر قبل سداد قيمة الوديعة.

وأصدر مجلس الوزراء أمس قرارا بشأن القواعد المنفذة لأحكام قانون منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين فى الخارج، نص على أنه يحق للمصرى الذى له إقامة قانونية سارية فى الخارج، استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة لاستعماله الشخصى معفاة من الضرائب والرسوم التى كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة، مقابل سداد المبلغ النقدى المستحق عنها لصالح وزارة المالية.

ويتعين على المصرى الذى يرغب فى الاستفادة من القرار أن يكون لديه حساب بنكى يتضمن رصيد سابق على تاريخ التحويل بثلاثة أشهر على الأقل، يسمح بتغطية المبلغ النقدى المستحق لدى إتمام إجراءات التسجيل الأولى، وألا يكون هذا الحساب قد تلقى تحويلات بالعملة الأجنبية من مصر منذ تاريخ العمل بالقانون (باستثناء الرواتب التى تحول من إحدى الجهات داخل مصر).

واشترطت اللائحة التنفيذية للقانون أن يكون ذلك الحساب باسم الطالب أو زوجه أو أحد والديه، بحسب الأحوال، ويثبت ذلك كله بموجب كشف حساب بنكى عن 6 أشهر السابقة على تاريخ التحويل مبينا به تاريخ فتح الحساب والتحويلات الواردة عليه والإيداعات النقدية منذ تاريخ العمل بالقانون أو شهادة بنكية تتضمن ذات البيانات وتفيد بأن رصيد حساب الطالب البنكى الذى تم التحويل منه كان يغطى قيمة المبلغ المحول قبل ثلاثة أشهر من تاريخ التحويل .

كما يحق للطالب استيراد السيارة من إحدى المناطق الحرة طبقا لعدد من الضوابط منها سداد كامل سعرها بتحويله من الخارج بالعملة الأجنبية، فى حساب البائع المفتوح فى أحد البنوك المصرية. ويجوز أيضاً استيراد السيارة من إحدى المناطق الحرة على أن يسدد كامل ثمنها بتحويله من الخارج بالعملة الأجنبية، فى حساب البائع المفتوح فى أحد البنوك المصرية، مع تقديم شهادة التحويل الدالة على ذلك