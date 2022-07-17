الكينج منير يبكي في حفل بالإسكندرية بعدما غنى «كل شئ بينسرق مني»

أبكى الكينج محمد منير جمهوره الكبير في حفله الذي أحياه السبت في الإسكندرية بمنطقة سيدي جابر ، وذلك بعد تأثر منير على المسرح بتذكره أصدقاؤه الذين رحلوا عن عالمنا وتركوه بعد أن كانوا رفقاء مشواره الفني والإنساني لسنوات طويلة وكان آخرهم العازف الألماني رومان بونكا الذي توفي منذ فترة قصيرة وذلك أحزن منير بشدة .

وحينما أجهش منير في البكاء على أصدقاؤه الذين رحلوا عن دنيانا أمام جمهوره ، ولم يستطع تمالك نفسه من البكاء أحدث ذلك رد فعل مميز من الجمهور الذي تفاعلوا مع الكينج مرددين” الكبير كبير يامنير “.

كزان منير يغني لهم ” كل شئ بينسرق مني العمر من الأيام والضي من النني ” .

ومما زاد من تفاعل الجمهور مع منير أيضا ، اعلانه في الحفل أنه يعاني من حالة نفسية هذه الفترة متمنيا أن يغني في الإسكندرية الفترة القادمة بعد تحسن حالته المعنوية والنفسية .