استثمار

«الكيماوية» تخطط لإنشاء مصنع لإنتاج أجهزة التعقيم بالأوزون

تجرى دراسة لمعرفة حجم الاستثمارات المطلوبة
عصام عميرة 10:01 ص, الثلاثاء, 13 أبريل 21 10:01 ص, الثلاثاء, 13 أبريل 21

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تعتزم الشركة القابضة للصناعات الكيماوية إنشاء مصنع لأجهزة التعقيم بالأوزون، وتجرى حاليا دراسة لمعرفة حجم الاستثمارات المطلوبة لتنفيذ المشروع، فى ظل الطلب المتزايد على هذه الأجهزة بسبب جائحة فيروس كورونا.

وقال وليد الرشيد، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة لـ«المال» إنه تم توقيع اتفاق لتوريد أجهزة التعقيم بالأوزون لتعقيم الهواء والمياه، لتلبية احتياجات السوق المحلية، لحين إنهاء دراسات تصنيع المنتج محليا، خاصة أنه جهاز يقتل الفيروسات فى الأماكن المغلقة مثل الغرف والفنادق، ويتزايد الطلب عليه محليا.

وأضاف أنه تم تكليف شركة المحاريث والهندسة التابعة للقابضة باستغلال النشاط التجارى لديها لتولى عملية الاستيراد والبيع والترويج بالسوق المحلية للجهاز، لافتا إلى أن تلك الأجهزة لم تصنع فى مصر من قبل.

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وأوضح أن جهاز التعقيم بالأوزون يساعد فى الحصول على مياه خالية من الميكروبات وهواء نقى خال من الرائحة الكريهة، مشيرا إلى أن معقم مولد الأوزون، يمكنه تعقيم غرف العمليات والمستشفيات وصالات تصنيع الأغذية وغرف الأطفال وغرف المعيشة مما يقلل من انتشار الأمراض بين أفراد الأسرة.

يشار إلى أن الجمعية العامة غير العادية للقابضة للصناعات الكيماوية، وافقت مؤخرا على زيادة رأس مال شركة المحاريث والهندسة التابعة لها إلى143 مليون جنيه مع تعديل النظام الأساسى لها.

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وتقوم «المحاريث والهندسة» بتوفير احتياجات السوق المحلية من السلع الهندسية والمعدنية والكيماوية، وتوزيع منتجات المصانع المحلية والسلع المستوردة وإصلاح وصيانة الآلات والمعدات، التى توزعها الشركة وتقديم خدمات ما بعد البيع. وأكد «الرشيد» أن الشركة القابضة وشركاتها التابعة تستهدف تحقيق 20.4 مليار جنيه إيرادات فى موازنة عام 2021 – 2022، مقابل 18.3 مليار فى العام الجارى، لافتا إلى أن حجم التصدير المستهدف خلال العام المالى الجارى يصل إلى 1.3 مليار، وصافى الربح بشكل مستقل 700.8 مليون 2020 – 2021، مقابل 851 مليونا بنهاية يونيو 2020

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بقلم عصام عميرة

حاصل علي بكالوريوس اعلام ويعمل في جريدة المال منذ مايو 2018، وعمل سابقا معد برامج بقناة دريم ، ومتخصص بتغطية وزارتي قطاع الاعمال العام و البيئة

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