بورصة وشركات

الكيماويات أفضل القطاعات أداء خلال يناير

أسماء السيد: أنهت معظم قطاعات السوق المحلية تعاملاتها على ارتفاع خلال شهر يناير الماضى. وقالت "بحوث مباشر" إن قطاع الكيماويات تصدر قائمة القطاعات الأفضل أداء خلال يناير الماضي، بنسبة صعود 19.5% تلاه قطاع السياحة والترفيه بارتفاع 9.4%، ثم قطاع الخدمات…

2:01 م, السبت, 3 فبراير 18 2:01 م, السبت, 3 فبراير 18

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أسماء السيد:

أنهت معظم قطاعات السوق المحلية تعاملاتها على ارتفاع خلال شهر يناير الماضى.

وقالت “بحوث مباشر” إن قطاع الكيماويات تصدر قائمة القطاعات الأفضل أداء خلال يناير الماضي، بنسبة صعود 19.5% تلاه قطاع السياحة والترفيه بارتفاع 9.4%، ثم قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية بـ 7.8% ، ثم قطاع الموارد الأساسية واﻷغذية والمشروبات، والبنوك ، تلاه قطاع المنتجات المنزلية والشخصية، ثم خدمات مالية باستثناء البنوك، وأخيرًا قطاع العقارات .

وأضافت “مباشر” في مذكرة بحثية حصلت “المال” على نسخه منها، أن قطاعي الأدوية والرعاية الصحية وقطاع الاتصالات من أسوأ القطاعات أداء.

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