الكيماويات أفضل القطاعات أداء خلال يناير

أسماء السيد: أنهت معظم قطاعات السوق المحلية تعاملاتها على ارتفاع خلال شهر يناير الماضى. وقالت “بحوث مباشر” إن قطاع الكيماويات تصدر قائمة القطاعات الأفضل أداء خلال يناير الماضي، بنسبة صعود 19.5% تلاه قطاع السياحة والترفيه بارتفاع 9.4%، ثم قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية بـ 7.8% ، ثم قطاع الموارد الأساسية واﻷغذية والمشروبات، والبنوك ، تلاه قطاع المنتجات المنزلية والشخصية، ثم خدمات مالية باستثناء البنوك، وأخيرًا قطاع العقارات . وأضافت “مباشر” في مذكرة بحثية حصلت “المال” على نسخه منها، أن قطاعي الأدوية والرعاية الصحية وقطاع الاتصالات من أسوأ القطاعات أداء.
أنهت معظم قطاعات السوق المحلية تعاملاتها على ارتفاع خلال شهر يناير الماضى.
وقالت “بحوث مباشر” إن قطاع الكيماويات تصدر قائمة القطاعات الأفضل أداء خلال يناير الماضي، بنسبة صعود 19.5% تلاه قطاع السياحة والترفيه بارتفاع 9.4%، ثم قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية بـ 7.8% ، ثم قطاع الموارد الأساسية واﻷغذية والمشروبات، والبنوك ، تلاه قطاع المنتجات المنزلية والشخصية، ثم خدمات مالية باستثناء البنوك، وأخيرًا قطاع العقارات .
وأضافت “مباشر” في مذكرة بحثية حصلت “المال” على نسخه منها، أن قطاعي الأدوية والرعاية الصحية وقطاع الاتصالات من أسوأ القطاعات أداء.