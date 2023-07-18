الكيلو يتراوح بين 260 و435 جنيها.. أسعار اللحوم اليوم الثلاثاء في السلاسل التجارية ومحال الجزارة

تماسكت أسعار اللحوم اليوم الثلاثاء 18-7-2023 في السلاسل التجارية ويسجل كيلو السجق البلدي 260 جنيها وأسعار اللحوم الكندوز 395 جنيها إلى 430 جنيها بمحال الجزارة في الهايبر ماركت والكفتة بـ 320 جنيها والبرجر بـ 260 جنيها وسجل سعر كيلو إسكالوب 435 جنيها طبقا لعدد من التجار في الأسواق.

وكشف التجار أن اللحوم الجملية في محال الجزارة البلدية 280 جنيها واللحوم المجمدة 210 جنيهات واللحوم الهندية 200 جنيه ولحوم الماعز 250 جنيها على الأقل والضاني 300 جنيه طبقا لعدد من التجار.

أسعار اللحوم

وأوضح التجار أن سعر اللحوم العجالي تراوحت بين 270 جنيها إلي 330 جنيها للكيلو -حسب الجودة -و الضاني 300 جنيها إلى 400 جنيه واللحوم المجمدة 210 جنيهات والكبدة المستوردة 110 جنيهات والكبدة الضاني 430 جنيها.

وأكد التجار أن سعر الكبدة الجملي 350 جنيها واللحوم الجملي والمفروم 260 جنيها إلى 300 جنيه واللحوم الجاموسي 270 اللحوم السوداني المبردة 280 جنيها .

أسعار اللحوم اليوم

ونوه التجار إلي أن سعر الكبدة المجمدة 110 جنيهات والسجق المستورد 80 جنيها والسجق البلدي 240 جنيها إلى 280 جنيها .

وأوضح التجار أن أسعار اللحوم البقري البلدي “قباني”تراوحت بين 135 إلى 138 جنيها والجاموسي 116و 125 جنيها للكيلو .

وأفاد التجار أن سعر كيلو القائم لـ “الجاموسة اللحم” 175 جنيها و “البقرة اللحم” 200 جنيه و”العجلة اللحم” 120 جنيها والفحلة اللحم “صغيرة الجاموس ” 120 جنيها.

أسعار اللحوم الحمراء

وكشف التجار أن سعر كيلو اللحم القائم للعجول المستوردة يتأرجح بين 150 إلى 160 جنيها للأنواع المستوردة الأوكرانية والإسبانية والكولومبية.

وأوضح التجار أن سعر العجول البقري الرضيعة سجل 12 ألف جنيه والبتلو 12 ألفا والرضيع الجاموسي 8000 جنيه للرأس .

وأفاد التجار أن سعر البقرة الوالدة تراوح بين 50 ألفا إلى 65 ألفا والجاموسة 50 ألفا إلى 75 ألف جنيه .

وفيما يلي قائمة بأسعار اللحوم المتداولة اليوم في محال الجزارة ومنافذ الوزارات المختلفة . أسعار اللحوم في محال الجزارة : 250 إلي 330 جنيها للكيلو.

أسعار اللحوم في منافذ “أمان” :220 و 275 جنيها

أسعار اللحوم السوداني في منافذ وزارة التموين :195 جنيها

أسعار المفروم المستورد بمنافذ الجيش : 170 جنيها للكيلو

أسعار اللحوم البرازيلي بمنافذ الجيش :180 جنيها

أسعار اللحوم في المنافذ

أسعار اللحوم الجاموسي المجمدة : 200 جنيه

أسعار البتلو البلدي : 380 إلى 450 جنيها للكيلو

أسعار الريش الضاني : 380 و420 جنيها

أسعار المفروم الكندوز البلدي : 240 جنيها إلي 300 للكيلو

أسعار السجق الجملي : 300 جنيه

أسعار السجق المستورد :110 جنيهات للكيلو

أسعار المفروم الجملية : 300 جنيه