الكيلو بين 7 إلى 26 جنيها.. أسعار الأرز في الأسواق اليوم الأحد 29-12-2019

الارتفاعات ما بين 1 و 2 جنيه في كيلو الارز

شهدت أسعار كيلو الأرز اليوم الأحد 29ـ12ــ2019 ارتفاعا بواقع 1 إلى 2 جنيه في محال المواد الغذائية.

وتنوعت أصناف الأرز في السوق المحلي إلى 9 أنواع مختلفة، هي: السوهاجي، المطبخ، الساعة، أبو الفتوح، عمايل إيديا، الريف، بهية، والبسمتى، والأرز السائب، وذلك خلال رصد “المال” بورصة أسعار الأرز بأسواق السلع الغذائية في القاهرة و الجيزة، إضافة إلى السلاسل التجارية الكبري، ولوحظ تفاوت سعر البيع بين تلك الماركات.

وقال أحمد مصطفي، عضو شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية في القاهرة، لـ«المال»، إن سعر كيلو الأرز يبدأ من 7 جنيهات للسائب، و حتي 19.25 للكيلو المعبأ، بينما الأرز البسمتي وصل إلى 26 جنيهًا بزيادة قدرها 2 جنيه عن نوفمبر الماضي.

كانت غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية قد توقعت ارتفاع إنتاج الأرز بموسم 2019-2020، ليسجل 5 ملايين طن أرز، مقابل 3 ملايين العام الماضى، والذى سجل عجزًا وصل إلى 500 ألف طن تم سده من خلال الاستيراد.

كما أن طن الأرز الشعير تراجع قرابة 30% ليهبط من 7 آلاف جنيه إلى 3 و 4 آلاف للطن.

في حين أن وزارة التموين والتجارة الداخلية اشترت أرزا محليا من المضارب وشركات الأرز بسعر 7225 جنيه و 7250 جنيه للطن على الترتيب، ليتم طرحه بسعر 8 جنيهات للكيلو على البطاقات التموينية.

قال مجدي الوليلي رئيس لجنة التصدير بغرفة صناعة الحبوب، إن هناك مليون طن أرز مخزون من العام الماضى، عبارة عن كميات كانت مستوردة وإنتاج محلى.