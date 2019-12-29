الكيلو بين 7 إلى 26 جنيها.. أسعار الأرز في الأسواق اليوم الأحد 29-12-2019

شهدت أسعار كيلو الأرز اليوم الأحد 29ـ12ــ2019 ارتفاعا بواقع 1 إلى 2 جنيه في محال المواد الغذائية.
وتنوعت أصناف الأرز في السوق المحلي إلى 9 أنواع مختلفة، هي: السوهاجي، المطبخ، الساعة، أبو الفتوح، عمايل إيديا، الريف، بهية، والبسمتى، والأرز السائب، وذلك خلال رصد “المال” بورصة أسعار الأرز بأسواق السلع الغذائية في القاهرة و الجيزة، إضافة إلى السلاسل التجارية الكبري، ولوحظ تفاوت سعر البيع بين تلك الماركات.
وقال أحمد مصطفي، عضو شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية في القاهرة، لـ«المال»، إن سعر كيلو الأرز يبدأ من 7 جنيهات للسائب، و حتي 19.25 للكيلو المعبأ، بينما الأرز البسمتي وصل إلى 26 جنيهًا بزيادة قدرها 2 جنيه عن نوفمبر الماضي.
كانت غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية قد توقعت ارتفاع إنتاج الأرز بموسم 2019-2020، ليسجل 5 ملايين طن أرز، مقابل 3 ملايين العام الماضى، والذى سجل عجزًا وصل إلى 500 ألف طن تم سده من خلال الاستيراد.
كما أن طن الأرز الشعير تراجع قرابة 30% ليهبط من 7 آلاف جنيه إلى 3 و 4 آلاف للطن.
في حين أن وزارة التموين والتجارة الداخلية اشترت أرزا محليا من المضارب وشركات الأرز بسعر 7225 جنيه و 7250 جنيه للطن على الترتيب، ليتم طرحه بسعر 8 جنيهات للكيلو على البطاقات التموينية.
قال مجدي الوليلي رئيس لجنة التصدير بغرفة صناعة الحبوب، إن هناك مليون طن أرز مخزون من العام الماضى، عبارة عن كميات كانت مستوردة وإنتاج محلى.
وأشار الوليلي إلي أن هناك توقعات بانخفاض السعر مرة أخري فى طن الأرز ، مما يعمل على تخفيض سعر الكيلو على المستهلك.
النوع الوزن السعر بالجنيه عمايل ايديا 1 كيلو 14 الريف 1 كيلو 14 ابو الفتوح 1 كيلو 6 المطبخ 1 كيلو 15.5 الساعة 1 كيلو 16.5 السوهاجي 1 كيلو 10 بسمتي 1 كيلو 26 أرز سائب 1 كيلو 7 بهية 1 كيلو 6