الكيلو بـ 250 جنيه .. أسعار اللحوم اليوم الأربعاء 29-3-2023

واصلت أسعار اللحوم التحرك اليوم الأربعاء 29-3-2023 وتراوحت أسعار اللحوم الكندوز البلدي في محلات الجزارة بين 250 جنيه إلى 260 جنيه بالمناطق الشعبية و 320 جنيها بمحلات الجزارة في المناطق التجارية والراقية و الضاني 240 جنيها إلي 320 جنيها والجملي 240 جنيها طبقا لعدد من التجار في الأسواق.

وأوضح التجار أن سعر كيلو اللحوم أو المفروم الجملي من 180 إلى 230 جنيها و كيلو لحوم الماعز و الضاني 200 جنيها إلي 230 جنيها .

أسعار اللحوم اليوم

وقال التجار أن أسعار اللحوم البقري القاءم تراوحت بين 117 إلى 127جنيها للعجول البقرية السوبر و الجاموسي بين 95 إلي 117 جنيهات للكيلو.

وذكر التجار أن أسعار كيلو الكندوز البلدي في محلات الجزارة بالمناطق الشعبية 260 جنيها إلي 300 جنيها حسب الجودة و السلاسل التجارية 220 إلى 320 جنيها والكبدة البلدي 320 جنيها.

وقال التجار أن سعر الكبدة في منافذ الجيش 180 جنيها للكيلو وفي منافذ وزارة الزراعة ومنافذ أهلا رمضان 220 جنيها للكيلو .

وذكر التجار سعر العجول البقري المتوسطة الوزن 150جنيها للكيلو القائم و الضاني 130 جنيها،والعجول الجاموسي 105 جنيهاو الكيلو للجاموسة اللحم 170 جنيها و إناث الابقار اللحم 180جنيها والعجلة اللحم ب110 جنيها والفحلة اللحم 100 جنيها .

أسعار اللحوم اليوم

وأفاد التجار أن أسعار العجل البقري للوزن 200 كجم سجل 120جنيها للكيلو و 300 كجم ب 130جنيه و 150كجم ب 135 جنيه .

وذكر التجار أن سعر كيلو اللحم الجاموسي قباني لوزن 300 كجم 115 جنيها ووزن 200 كجم ب115جنيها ،ووزن 150 كجم ب125 جنيها .

وأشار التجار إلي أن سعر كيلو اللحم القائم للعجول المستوردة يتراوح بين 120إلى 130 جنيها للأنواع المستوردة الأوكرانية والإسبانية والكولومبية وغيرها .

وأوضح التجار أن سعر العجول الرضيعة من 8 إلى 12 ألف جنيه والبتلو من 6 إلى 9 آلاف جنيه كما تراجعت أسعار الماشية الحلابة حاليا.

أسعار اللحوم اليوم في الأسواق

وأوضح التجار أن سعر البقرة الوالدة تراوح بين 40 ألف إلى 55 ألف بتراجع 5 آلاف جنيه والجاموسة 50 ألف إلى 60 ألف جنيه كما يبلغ سعر البتلو البقري عمر 7 أيام ب 6000 جنيه وعمر 15 يوم 8000 جنيه وعمر شهر ب10 آلاف جنيه وعمر 40 يوما ب12 ألف جنيه .

وفيما يلي قائمة بأسعار اللحوم المتداولة اليوم في محلات الجزارة ومنافذ الوزارات المختلفة .

أسعار اللحوم بمنافذ الزراعة ومنافذ أهلا رمضان وغيرها : 220 جنيها للكيلو

أسعار اللحوم التشادية :160 جنيها للكيلو

أسعار اللحوم بالمنافذ المتحركة: 220 جنيها

أسعار اللحوم بمنافذ آمان : 220 جنيها

أسعار اللحوم السودانية الطازجة في المنافذ :220 جنيها

أسعار اللحوم البلدية الطازجة في منافذ القوات المسلحة: 250 جنيها

أسعار لحوم الماعز :200 جنيها

أسعار اللحوم البرازيلي المجمد والمفروم في الأسواق : 200 جنيها للكيلو

أسعار اللحم الموزة الهندي : 180 جنيها للكيلو

أسعار الكندوز البلدي في محلات الجزارة : 250 جنيها إلى 285 جنيها

أسعار البتلو البلدي : 280 جنيها للكيلو

أسعار المفروم البلدي : 250 جنيها للكيلو

سعر كيلو السجق البلدي : 180 جنيها

سعر الاستيك والبوفتيك :260جنيها للكيلو

سعر عرق التربيانكو :280 جنيها للكيلو

أسعار كباب الحلة :250 جنيه إلى 270 جنيه للكيلو

أسعار اللحوم الضاني : 200 جنيها إلى 250 جنيها للكيلو

أسعار كيلو اللحم الجملي: تراوح بين 220 جنيها إلى 240 جنيها

أسعار كيلو الكبدة البلدى : 320 جنيها للكيلو

أسعار الكبدة المستوردة المجمدة :195 جنيها للكيلو

أسعار السجق المستورد :170 جنيها للكيلو

أسعار السجق الجملي البلدي ب120 جنيه