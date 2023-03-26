الكيلو بـ 220 جنيها بالمنافذ .. أسعار اللحوم اليوم الأحد 26-3-2023

شهدت أسعار اللحوم تباينا اليوم الأحد 26-3-2023 وتراوحت أسعار اللحوم البلدي بين 200 جنيه إلى 320 جنيها بمحلات الجزارة واللحوم المستوردة 195 جنيها للكيلو و الضأن والماعز 200 جنيه إلي 220 جنيها والكبدة البلدي 320 جنيها طبقا لعدد من التجار في الأسواق.

وأكد التجار أن سعر كيلو اللحوم / المفروم الجملي من 180 إلى 220 جنيها و كيلو لحوم الماعز و الضاني 200 جنيه إلي 220 جنيها .

وقال التجار إن أسعار اللحوم البقري القائم تراوحت بين 117 إلى 127جنيها للعجول البقرية السوبر و الجاموسي بين 95 إلي 117 جنيها للكيلو.

أسعار اللحوم اليوم

وقال التجار إن أسعار كيلو الكندوز البلدي في محلات الجزارة بالمناطق الشعبية تراوح بين 220 إلي 260جنيها حسب الجودة و السلاسل التجارية 220 إلى 320 جنيها والكبدة البلدي بين 300 إلي 320 جنيها بينما يسجل السعر في منافذ وزارة الزراعة ومنافذ أهلا رمضان 205 جنيهات للكيلو .

وأوضح التجار سعر العجول البقري المتوسطة الوزن 150جنيها للكيلو القائم و الضاني 130 جنيها، والعجول الجاموسي 105 جنيهات و الكيلو للجاموسة اللحم 170 جنيها و إناث الأبقار اللحم 180جنيها والعجلة اللحم بـ 110 جنيها والفحلة اللحم 100 جنيه .

وألمح التجار إلي أن أسعار العجل البقري للوزن 200 كجم سجل 120جنيها للكيلو و 300 كجم بـ 130جنيه و 150كجم بـ 135 جنيها .

أسعار اللحوم الحمراء

وأفاد التجار بأن سعر كيلو اللحم الجاموسي قباني لوزن 300 كجم 115 جنيها ووزن 200 كجم 115جنيها ،ووزن 150 كجم 125 جنيها .

وقال التجار إن سعر كيلو اللحم القائم للعجول المستوردة يتراوح من 120إلى 130 جنيها للأنواع المستوردة الأوكرانية والإسبانية والكولومبية وغيرها .

وكشف التجار أن سعر العجول الرضيعة من 8 إلى 12 ألف جنيه والبتلو من 6 إلى 9 آلاف جنيه كما تراجعت أسعار الماشية الحلابة حاليا.

وذكر التجار أن سعر البقرة الوالدة تراوح من 40 ألفا إلى 55 ألفا بتراجع 5 آلاف جنيه والجاموسة 50 ألفا إلى 60 ألف جنيه كما يبلغ سعر البتلو البقري عمر 7 أيام 6000 جنيه وعمر 15 يوم 8000 جنيه وعمر شهر 10 آلاف جنيه وعمر 40 يوما 12 ألف جنيه .

أسعار اللحوم في الأسواق

وفيما يلي قائمة بأسعار اللحوم المتداولة اليوم في محلات الجزارة ومنافذ الوزارات المختلفة .

سعر اللحوم بمنافذ الزراعة ومنافذ أهلا رمضان وغيرها : 220 جنيها للكيلو

سعر اللحوم التشادية :160 جنيها للكيلو

سعر اللحوم بالمنافذ المتحركة: 220 جنيها

سعر اللحوم بمنافذ آمان : 220 جنيها

سعر اللحوم السودانية الطازجة في المنافذ :220 جنيها

سعر اللحوم البلدية الطازجة في منافذ القوات المسلحة: 250 جنيها

سعر لحوم الماعز :200 جنيه

سعر اللحوم البرازيلي المجمد والمفروم في الأسواق : 200 جنيه للكيلو

أسعار اللحم الموزة الهندي : 180 جنيها للكيلو

سعر الكندوز البلدي في محلات الجزارة : 250 إلى 285 جنيها

سعر البتلو البلدي : 280 جنيها للكيلو

سعر المفروم البلدي : 250 جنيها للكيلو

أسعار كيلو السجق البلدي : 180 جنيها

أسعار الاستيك والبوفتيك :260جنيها للكيلو

سعر عرق التربيانكو :280 جنيها للكيلو

سعر كباب الحلة :250 إلى 270 جنيها للكيلو

أسعار اللحوم الضاني : 200 إلى 250 جنيها للكيلو

أسعار كيلو اللحم الجملي: تراوح بين 200 إلى 220جنيها

أسعار كيلو الكبدة البلدى : 320 جنيها للكيلو

أسعار الكبدة المستوردة المجمدة :195 جنيها للكيلو

سعر السجق المستورد :170 جنيها للكيلو

أسعار السجق الجملي البلدي 120 جنيه