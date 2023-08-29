الكيلو البلدي يسجل 225 بمنافذ الزراعة.. أسعار اللحوم اليوم الثلاثاء 29-8-2023

تذبذبت أسعار اللحوم البقري والمفروم اليوم الثلاثاء 29-8-2023 وتأرجحت أسعار الكندوز بين 270 جنيها و300 جنيه للكيلو بمحال الجزارة والقائم 130 جنيها للبلدي، والبرازيلي المستورد 200 جنيه والمفروم السوداني 150 جنيها والكبدة البلدية 300 جنيه حسب الجودة.

وقال التجار إن سعر كيلو اللحوم الكندوز البلدي يتراوح بين 225و 270 جنيها في منافذ وزرات الزراعة والتموين والداخلية وبين 270 جنيها إلي 435 جنيها في محلات الجزارة والسلاسل التجارية والمفروم البلدي 240 جنيها إلي 320 جنيها.

أسعار اللحوم

وكشف التجار أن سعر كيلو اللحوم الجملي أو السجق أو المفروم 250 إلي 280 جنيها والبرجر 250 جنيها والكبدة الكندوز 290 جنيها في المنافذ و الضاني البرقي أو الرحماني 380 جنيها والبلدي 280 جنيها.

وكشف التجار أن سعر كيلو البتلو البلدي تراوح بين 300 جنيه إلي 440 جنيها للكيلو والكفتة أو السجق أو البرجر الكندوز 250 جنيها و الكبدة البرازيلي 110 جنيهات.

أسعار اللحوم الحمراء

وأفاد التجار أن سعر الكبدة الجملية 320 جنيها والكبدة الضاني 390 جنيها واللحوم الجاموسي 270 جنيها واللحوم السوداني 200و 220 جنيها.

وذكر التجار أن السجق المستورد 90 جنيها والفلتو البلدي والستيك 430 جنيها للكيلو في السوبر ماركت.

وأشار التجار إلي أن أسعار اللحوم البقري البلدي “القباني” تأرجحت بين 125 إلى 130 جنيها والجاموسي 110و 120جنيها للكيلو .

وأفاد التجار أن سعر كيلو القائم لـ”الجاموسة اللحم” 170 جنيها ولـ”البقرة اللحم” 190 جنيها و”العجلة اللحم” بـ120جنيها والفحلة اللحم “صغيرة الجاموس ” 120 جنيها.

أسعار اللحوم في الأسواق

ونوه التجار إلي أن سعر كيلو اللحم القائم للعجول المستوردة يتراوح بين 155 إلى 160 جنيها للأنواع المستوردة الأوكرانية والإسبانية والكولومبية.

وكشف التجار أن سعر العجول البقري الرضيعة سجل 12 ألف جنيه والبتلو 12 آلف جنيه والرضيع الجاموسي 8000 جنيه للرأس .

أسعار اللحوم البلدية والمجمدة اليوم

وألمح التجار أن سعر البقرة الوالدة تراوح بين 50 ألف إلى 65 ألف والجاموسة 55 ألف إلى 75 ألف جنيه.

وفيما يلي قائمة بأسعار اللحوم المتداولة اليوم في محلات الجزارة ومنافذ الوزارات المختلفة.

أسعار اللحوم “المكعبات الكندوز “: 280 جنيها للكيلو

أسعار اللحوم في منافذ “آمان”: 200 إلى 270 جنيها

أسعار اللحوم السودانية في التموين: 195 جنيها

أسعار المفروم السودانية في منافذ آمان: 150 جنيها

أسعار اللحوم البرازيلي في منافذ الجيش: 170 جنيها للكيلو

أسعار اللحوم الهندي والجاموسي المجمد : 200 جنيه

أسعار السجق والكفتة البلدي والبرجر الكندوز البلدي: 250 جنيها

أسعار البتلو البلدي : 380 إلى 400 جنيه للكيلو

أسعار الريش الضاني : 420 جنيها

أسعار السجق الجملي : 280 جنيها

أسعار السجق المستورد: 90 جنيها للكيلو

أسعار المفروم الجملي: 280 جنيها