الكيلو البلدي بـ380 في الهيبر ماركت.. أسعار اللحوم اليوم الأحد 1-10-2023

شهدت أسعار اللحوم البلدية ارتفاعا اليوم الأحد 1 -10 -2023، وسجل الكيلو الكندوز في الهيبر ماركت 380 جنيها والكفتة 310 جنيهات واللحوم الجملي في الأسواق 300 جنيه والكبدة الجملي والبقري 340 جنيهًا، والسجق والبوفتيك والبرجر الجملي 310 جنيهات إلي 320 جنيها.

وذكر التجار أن السجق والبرجر أو الكفتة البقري 240 و300 جنيهًا واللحوم الكندوز 300 جنيه، والمفروم الجملي 300 جنيها طبقًا لعدد من التجار بالأسواق.

أسعار اللحوم اليوم

وذكر التجار بأن سعر كيلو اللحم البرازيلي المستورد “المكعبات ” 200 جنيه، والمفروم البرازيلي 190 جنيهًا ببعض المحلات التجارية، والمفروم السوداني 150 جنيهًا، والقطع والكبدة 210 جنيهات، ببعض المنافذ.

وألمح التجار إلى أن سعر كيلو اللحوم الكندوز البلدي يتراوح بين 225 جنيها و270 جنيها في منافذ وزارات الزراعة والتموين والداخلية، والمفروم البلدي 240 جنيهًا و320 جنيهًا.

أسعار اللحوم الحمراء

وأفاد التجار أن الكبدة الكندوز البلدية تسجل 290 جنيهًا، والسودانية 220 جنيهًا في بعض المنافذ، والضاني البرقي والرحماني 380 جنيهًا، والضاني البلدي 300 جنيهًا في الأسواق.

وأوضح التجار أن سعر كيلو البتلو البلدي 440 جنيهًا للكيلو، والكفتة والسجق البقري 250 جنيهًا، والبرجر الكندوز 250 و280 جنيهًا، والكبدة البرازيلي 110 جنيهات، والأمريكي 120 جنيهًا.

أسعار اللحوم اليوم في مصر

وأفاد التجار إن سعر الكبدة الجملية 340 جنيهًا، والكبدة الضاني 390 جنيهًا، واللحوم الجاموسي 270 جنيهًا، واللحوم السوداني 210 و220 جنيهًا.

وأكد التجار بأن السجق المستورد بـ90 جنيهًا، والبيف 40 جنيهًا بالمنافذ، والفلتو البلدي والستيك 424 جنيهًا للكيلو في السوبر ماركت.

وكشف التجار بأن أسعار اللحوم البقري البلدي “القباني” تأرجحت بين 125 إلى 130 جنيهًا والجاموسي 110و120 جنيهًا للكيلو .

وأفأد التجار أن سعر كيلو القائم لـ”الجاموسة اللحم”170 جنيهًا، ولـ”البقرة اللحم”190 جنيهًا، و”العجلة اللحم ” بـ120 جنيهًا، والفحلة اللحم “صغيرة الجاموس” 120 جنيهًا.

وألمح التجار إلى أن سعر كيلو اللحم القائم للعجول المستوردة يتراوح بين 155 إلى 160 جنيهًا للأنواع المستوردة الأوكرانية والإسبانية والكولومبية.

أسعار اللحوم في المنافذ

وأشار التجار أن سعر العجول البقري الرضيعة سجل 12 ألف جنيه، والبتلو 12 ألف جنيه، والرضيع الجاموسي 8000 جنيه للرأس.

وأوضح التجار أن سعر البقرة الوالدة تراوح بين 50 ألف جنيه إلى 65 ألفًا، والجاموسة 55 ألف جنيه إلى 100 ألف.

وفيما يلي قائمة بأسعار اللحوم المتداولة اليوم في محلات الجزارة ومنافذ الوزارات المختلفة.

أسعار اللحوم “المكعبات ” الكندوز: 260 و300 جنيهًا للكيلو

أسعار الكفتة البلدية: 150 جنيهًا و250 جنيهًا

أسعار اللحوم في منافذ “الداخلية”: 200 جنيه إلى 270 جنيهًا

أسعار اللحوم السودانية في التموين: 195 جنيهًا

أسعار المفروم السودانية في منافذ أمان: 150 جنيهًا

أسعار اللحوم البرازيلي في منافذ الجيش : 170 جنيهًا للكيلو

أسعار اللحوم الهندي: 200 جنيه

أسعار السجق و الكفتة البلدي: 240 إلى 250 جنيهًا

أسعار البتلو البلدي: 380 جنيهًا و400 جنيه للكيلو

أسعار الريش الضاني: 420 جنيهًا

أسعار السجق الجملي: 280 جنيهًا

أسعار السجق المستورد: 90 جنيهًا للكيلو

أسعار المفروم الجملي: 280 جنيهًا