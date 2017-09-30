الكويت وباكستان تبحثان التعاون في التدريب العسكري

وكالات:بحث قائد القوة الجوية الكويتية اللواء الركن طيار عبدالله الفودري، مع نظيره الباكستانى المارشال سهيل أمان اليوم السبت، عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك، من بينها سبل تعزيز التعاون فى مجال التدريب العسكري.ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن القوات الجوية الباكستانية قولها إن اللواء الركن طي

وكالات:

بحث قائد القوة الجوية الكويتية اللواء الركن طيار عبدالله الفودري، مع نظيره الباكستانى المارشال سهيل أمان اليوم السبت، عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك، من بينها سبل تعزيز التعاون فى مجال التدريب العسكري.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن القوات الجوية الباكستانية قولها إن اللواء الركن طيار الفودرى زار مقر قيادتها فى العاصمة إسلام آباد حيث استقبله لدى وصوله كبار الضباط وعلى رأسهم المارشال امان، وتم بعد ذلك استعراض حرس الشرف.

وأضاف البيان أن المسؤولين بحثا خلال اللقاء عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك، كما إطلع الوفد الكويتى الزائر على عرض حول دور القوات الجوية الباكستانية وادائها وهيكلها التنظيمي.

من جانبه، قال رئيس القوات الجوية الباكستانية إن الكويت وباكستان تتمتعان بعلاقات ودية وأخوية طويلة، معربا عن استعداد بلاده للتعاون مع الكويت فى مجال الطيران والتدريب العسكري.