الكويت والسعودية تتصدران مكاسب 4 بورصات فى أسبوع.. وهبوط الإمارات

خالد بدر الدينتباين أداء مؤشرات البورصات العربية بمنطقة الشرق الأوسط، خلال تعاملات الأسبوع الماضى، بصعود 4 مؤشرات بقيادة الكويت والسعودية مع ارتفاع أسعار البترول لأعلى مستوى منذ شهر، وهبوط 4 أخرى، منها بورصتا الإمارات دبى وأبو ظبى.ذكرت وكالة رويترز أن مؤشر بورصة الكويت قفز بأكثر من 1% ليصل إلى

خالد بدر الدين

تباين أداء مؤشرات البورصات العربية بمنطقة الشرق الأوسط، خلال تعاملات الأسبوع الماضى، بصعود 4 مؤشرات بقيادة الكويت والسعودية مع ارتفاع أسعار البترول لأعلى مستوى منذ شهر، وهبوط 4 أخرى، منها بورصتا الإمارات دبى وأبو ظبى.





ذكرت وكالة رويترز أن مؤشر بورصة الكويت قفز بأكثر من 1% ليصل إلى 6726 نقطة، وكذلك مؤشر تداول أسهم جميع الشركات السعودية بأكثر من 0.8% ليتجاوز 6938 نقطة؛ بفضل ارتفاع أسعار البترول بأكثر من 5% خلال الأسبوع الماضى.

وتقدَّم أيضًا مؤشر بورصة القاهرة بحوالى 0.4% ليتجاوز 12952 نقطة، بينما زاد مؤشر بورصة البحرين بنسبة أقل بلغت حوالى 0.1% ليستقر عند 1309 نقاط.

أما البورصات التى تعرضت لخسائر، خلال الأسبوع الماضى، فقد تصدرتها سوق مال دبى العام بحوالى 1.2% لينزل إلى 3378 نقطة، وكذلك مؤشر سوق مال أبو ظبى العام بأكثر من 0.6% لينخفض إلى 4581 نقطة.

وتراجع أيضًا مؤشر بورصة مسقط بحوالى 0.3% ليصل إلى 5415 نقطة، بينما هبط مؤشر بورصة الدوحة بنسبة طفيفة بلغت 0.07% ليستقر عند 10103 نقاط.