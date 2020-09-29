الكويت : نواف الأحمد أميرًا للبلاد خلفًا للشيخ صباح

أعلن أنس خالد الصالح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء الكويتي، أن مجلس الوزراء الكويتي قرر مناداة ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أميرًا لدولة الكويت خلفًا للأمير الراحل الشيخ صباح خالد الحمد الصباح؛ وذلك وفقًا للدستور الكويتي.

وقال الصالح -في بيان بثه تلفزيون الكويت الرسمي عقب الاجتماع الاستثنائي الذي عقده مجلس الوزراء الكويتي مساء اليوم الثلاثاء برئاسة رئيس المجلس الشيخ صباح خالد الحمد الصباح- أنه تقرر اعلان الحداد العام على وفاة أمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح لمدة 40 يوما، وإغلاق الدوائر الرسمية في البلاد لمدة 3 أيام، نقلا عن وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأكد أن مجلس الوزراء الكويتي، ينعى للشعب الكويتي والأمتين العربية والإسلامية والعالم أجمع قائد العمل الانساني أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، الذي انتقل الى جوار ربه في الولايات المتحدة في الساعة الرابعة عصرا بتوقيت الكويت، بعد حياة مليئة بالإنجازات والعطاء.

تلفزيون الكويت يعلن وفاة أمير الدولة صباح الأحمد

كان التلفزيون الرسمي في دولة الكويت قد أعلن اليوم الثلاثاء، وفاة أمير البلاد، الشيخ صباح الأحمد الصباح.

وكان التلفزيون الرسمي في دولة الكويت، قد قطع اليوم برامجه الاعتيادية وبث تلاوة قرآنية، وسط ترقب بشأن الحالة الصحية لأمير البلاد.

وفي وقت سابق، نفى رئيس مجلس الأمة الكويتي، مرزوق الغانم، وفاة الأمير.

ومنذ يومين أعلن وزير شئون الديوان الأميري في دولة الكويت، الشيخ علي الجراح، أن أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد أجرى عملية جراحية.